中職／台鋼雄鷹狀元選林子偉有考量 領隊：合約會展現誠意

台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，今天如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露昨天才最後確認，林子偉是即戰力好手、具有高人氣，合約部分球團會展現誠意。

中職選秀今天舉行，台鋼雄鷹隊首輪指名具美職大聯盟資歷的好手林子偉，領隊劉東洋受訪表示，對於選擇有未來性的好手還是即戰力球員有考量，林子偉是高雄在地的球員、有高人氣，北科附工三壘手王念好是球隊缺乏的長程火力打者，球團考量很久、分析很久，直到昨天才最後決定。

劉東洋坦言，先前有透過經紀公司了解林子偉的想法，包括對回國打球、回高雄打球的想法，就像林子偉自己提到的，為了小孩的教育、家人也都在高雄，他個人意願很高。

林子偉目前與美國獨立聯盟長島鴨隊還有合約，被問起是否會馬上啟動合約買斷程序，劉東洋表示，今年雄鷹隊是打二軍比賽，林子偉立即投入的需求度比較低，「可是他是很願意傾囊相助、傳授所學給學弟的人，期待他可以傳授經驗給小老弟。」

劉東洋也提到，後續的談約、合約買斷就照著程序走。至於有沒有什麼合約標準，他表示會跟經紀人溝通，球團會針對林子偉的美職實績、經典賽國手資歷，開出符合其身價的合約，「球團會展現誠意」。