快訊

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台鋼雄鷹狀元選林子偉有考量 領隊：合約會展現誠意

中央社／ 台中12日電
中華職棒34年季中選秀會12日在台中登場，具美職大聯盟資歷的好手林子偉沒意外獲台鋼雄鷹第一指名、成為今年選秀狀元，林子偉是各隊教頭點名的即戰力，守備能力被球探形容「只要給他手套都能守」。圖為林子偉3月5日在經典賽自辦熱身賽出賽畫面。圖／中央社資料照
中華職棒34年季中選秀會12日在台中登場，具美職大聯盟資歷的好手林子偉沒意外獲台鋼雄鷹第一指名、成為今年選秀狀元，林子偉是各隊教頭點名的即戰力，守備能力被球探形容「只要給他手套都能守」。圖為林子偉3月5日在經典賽自辦熱身賽出賽畫面。圖／中央社資料照

台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，今天如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露昨天才最後確認，林子偉是即戰力好手、具有高人氣，合約部分球團會展現誠意。

中職選秀今天舉行，台鋼雄鷹隊首輪指名具美職大聯盟資歷的好手林子偉，領隊劉東洋受訪表示，對於選擇有未來性的好手還是即戰力球員有考量，林子偉是高雄在地的球員、有高人氣，北科附工三壘手王念好是球隊缺乏的長程火力打者，球團考量很久、分析很久，直到昨天才最後決定。

劉東洋坦言，先前有透過經紀公司了解林子偉的想法，包括對回國打球、回高雄打球的想法，就像林子偉自己提到的，為了小孩的教育、家人也都在高雄，他個人意願很高。

林子偉目前與美國獨立聯盟長島鴨隊還有合約，被問起是否會馬上啟動合約買斷程序，劉東洋表示，今年雄鷹隊是打二軍比賽，林子偉立即投入的需求度比較低，「可是他是很願意傾囊相助、傳授所學給學弟的人，期待他可以傳授經驗給小老弟。」

劉東洋也提到，後續的談約、合約買斷就照著程序走。至於有沒有什麼合約標準，他表示會跟經紀人溝通，球團會針對林子偉的美職實績、經典賽國手資歷，開出符合其身價的合約，「球團會展現誠意」。

林子偉 台鋼雄鷹 選秀

延伸閱讀

中職／林子偉當台鋼選秀狀元 被評價給手套哪都能守

中職／選秀首輪2旅美+5高中畢業生上榜 穀保3人最多

中職／狀元出爐！台鋼選擇林子偉 8年來首位旅外野手

中職／新人選秀會今晚登場 林子偉、王念好最受矚目

相關新聞

中職／台鋼首選林子偉 洪總：希望他帶領小鷹

台鋼雄鷹隊第二年參加選秀會，今年的狀元籤在高中生與即戰力中，最終選擇旅美好手林子偉，總教練洪一中表示：「希望有個有經驗的...

中職／台鋼雄鷹狀元選林子偉有考量 領隊：合約會展現誠意

台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，今天如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露昨天才最後確認，林子偉是即戰力好手、具...

中職／富邦悍將就是鎖定他 王念好拚3年上一軍

今晚中職選秀會排第2順位的富邦悍將隊，選擇高中強打王念好作為榜眼，也是除了林子偉外的首選，總教練丘昌榮對王念好的打擊爆發...

中職／味全龍首輪挑游擊好手劉俊緯 自評臨場反應好

中職新人選拔會味全龍首輪指名穀保家商游擊手劉俊緯，他表示，原本就將首輪當作目標，很感謝父母的栽培；他自評臨場反應、細節觀...

中職／選林暉盛即戰力進補 兄弟第6順位的思考

去年締造二連霸的中信兄弟隊在今天選秀會位居最後順位，第一指名選擇即戰力林暉盛，目前跟著兄弟訓練的他也說：「等合約完成後就...

中職／想證明給大家看 林華偉第2輪「轉學」桃猿很滿意

「小校長」林華偉這次沒能再次與富邦悍將隊相會，樂天桃猿隊在第二輪就指名這位台體大投手，順位比起去年選秀會的第12輪大幅躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦