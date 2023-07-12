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中職／味全龍首輪挑游擊好手劉俊緯 自評臨場反應好

中央社／ 台中12日電
中華職棒34年季中選秀會12日在台中登場，味全龍首輪指名榖保家商游擊手劉俊緯（圖）。圖／中央社
中華職棒34年季中選秀會12日在台中登場，味全龍首輪指名榖保家商游擊手劉俊緯（圖）。圖／中央社

中職新人選拔會味全龍首輪指名穀保家商游擊手劉俊緯，他表示，原本就將首輪當作目標，很感謝父母的栽培；他自評臨場反應、細節觀察都不錯，希望進職棒後再加強自己。

在今年中職選秀會開始前，劉俊緯就被外界評價為首輪熱門，劉俊緯在高中3年穩定性佳，打擊有力量一直是其優勢，是攻守評價平均的游擊好手。

對於自己預期的選秀順位，劉俊緯表示，「原本想說順其自然，但外界都這樣預測（首輪），所以就把目標放在首輪。」談到自身優勢，劉俊緯表示，對於比賽的解讀、臨場反應、細節觀察都不錯，打擊部分希望進職棒後還可以把不足的地方再加強，「每個學長都是我學習的對象。」

守備部分，劉俊緯則指出，除了游擊守位，內野其他位置都可以，外野在國中時也有守過。談到對於味全龍隊的印象，他說：「球風感覺滿開放的，看他們比賽感覺氣氛都很好，是一支很歡樂的球隊。」味全龍隊中，投手曹祐齊是劉俊緯的國中學長，捕手林辰勳則是劉俊緯的高中學長，都相當熟識。

能夠順利在首輪被職棒球隊選上，劉俊緯說：「感謝父母一路上支持我，還有三級球隊的每一個教練，都很用心栽培我，才可以讓我在高中畢業就首輪獲選。」

味全龍 中職 選秀

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