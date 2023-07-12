中職／連續3年落選人數超過百人 今年高達134人破紀錄

中職今年選秀會落幕，旅外好手林子偉毫無意外，首輪首位被台鋼雄鷹隊指名，以29歲145天成為史上年紀最大的狀元，今年共有43名球員被6隊選中，但也高達134人落選，寫下史上最高紀錄，想進職棒窄門真的不容易。

中職從2021年選秀會開始，連續3年落選人數都破百，前年157名球員參加選秀，只有37人被挑中，一共120人落選，也是史上首次超過3位數。

去年選秀多達185人參加，創下空前紀錄，台鋼首次擁有選秀權，共有74人被6隊挑選，意謂111人落選。

今年參加選秀177人是史上次多人數，總共只有43人獲選，第8輪只剩台鋼、富邦悍將繼續指名，到了第9輪未有球隊再指名球員，一共134人落選改寫前年紀錄，成為史上未獲指名人數最多的選秀會。