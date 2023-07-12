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中職／林佳緯成選秀探花 視統一獅外野3鬼為目標

中央社／ 台中12日電
統一獅探花籤選擇林佳緯。 聯合報記者黃仲裕/攝影
統一獅探花籤選擇林佳緯。 聯合報記者黃仲裕/攝影

中職新人選拔會今天登場，統一獅在首輪選了穀保家商應屆畢業的外野手林佳緯，成為本屆選秀探花，林佳緯攻守俱佳，他表示，會將獅隊外野3鬼當作目標努力，並從他們身上挖寶。

18歲的左打林佳緯在攻擊方面具有長打實力，守備方面則是判斷、範圍都有不錯水準，今年也入選U18世界盃棒球賽台灣培訓隊24人名單。今天舉行的選秀會上，台鋼雄鷹隊在第1順位指名林子偉成為狀元，富邦悍將則是指名王念好成為榜眼，獅隊林佳緯成為探花。

談到今天參加選秀會的心情，林佳緯表示，「早上起床要出發前就滿緊張的，原本前面2個順位都沒有叫到我，心情有點小失落，但第3指名聽到我的名字，心中石頭才放下，變得比較輕鬆。」林佳緯指出，原本目標就是前3順位，「原本預測我跟王念好不是第2順位就是第3順位。」

對於進職棒後的目標，林佳緯指出，「希望能夠愈快上一軍愈好。」剛好獅隊有「外野3鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可，林佳緯說：「可以跟外野3名學長吸取經驗，從他們身上挖寶，對於站穩一軍位置有信心。」

外界評價林佳緯是「5拍子好手」，林佳緯說，自己覺得是沒有到那麼好，但沒有去想那麼多，把自己做好，希望將實力提升到大家所講的那樣。至於順利被選進職棒，他最想感謝父母，「從小開始打球就支持我到現在，給了我很多陪伴。」

林佳緯 選秀 陳傑憲

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