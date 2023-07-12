中職／悍將榜眼籤帶走王念好 喊話目標3年站上一軍

北科附工「角落重砲」三壘手王念好是中職選秀榜眼，被富邦悍將指名，也成為今年首名被指名的高中生，王念好盼進到球隊精進自己，目標3年站上一軍。

中華職棒季中選秀會今天登場，富邦悍將隊首輪指名北科附工18歲三壘手王念好，右打的王念好三壘守備表現中規中矩，但打擊爆發力極佳、揮棒速度快，球探評價，王念好打擊方面無論力量、爆發力、技巧等，全面性都優於同時期的劉基鴻。

被問起今天到場有沒有緊張，王念好表示，沒有想太多，很開心可以被富邦悍將隊選到，進到球隊努力精進自己、為球隊貢獻，也知道目前球隊中有很多年輕球員，球隊中比較熟悉的球員是同樣在桃園讀高中的張宥鈞、董子恩，有向他們詢問進入球隊學弟需要做什麼事情、球隊的氛圍。

王念好表示，選前看到很多球迷討論，包括狀元籤、選秀順位，但不管順位如何都平常心，成為今年首名被指名的高中生也是肯定，目標3年站上一軍，「如果可以站穩更好」。

王念好感謝從小到大指導過自己的教練，也感謝家人，「他們都像背後的手，一隻手一隻手地推著我，才會有今天的結果、感謝他們。」