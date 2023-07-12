中職／想證明給大家看 林華偉第2輪「轉學」桃猿很滿意

「小校長」林華偉這次沒能再次與富邦悍將隊相會，樂天桃猿隊在第二輪就指名這位台體大投手，順位比起去年選秀會的第12輪大幅躍進，林華偉透露當時表現跟手的狀況被質疑，「想要表現給大家看」。

林華偉去年選秀會被悍將選中，因姓名與領隊林華韋相似，也掀起「校長選校長」的話題，不過雙方最後未達成共識，林華偉考量順位不如預期，決定到台灣體大就讀，今年再次投入中職選秀，也簽下再度指名同意書。

今年在第2輪就被第5順位的猿隊選中，林華偉對順位非常滿意，也坦言原本以為會再次加盟富邦，「沒想到是樂天，看到螢幕出現自己的名字，有點太突然，既然被選上，進去之後就是拚。」

第二次參加選秀，林華偉心情沒那麼緊張，因為對自己信心更高，這一年的磨練在心理層面以及球季的均速、控球、觀念上都有提升。

林華偉這一年抱持決心要更加進步，「那時候富邦可能對我的手有質疑，就會想要表現給大家看，想證明自己。」而剛進入台體他也擔心自己選秀輪次太後段影響心理，「不斷告訴自己不能放棄，磨礪自己。」