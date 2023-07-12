中職／林子偉當台鋼選秀狀元 被評價給手套哪都能守

中職34年季中新人選秀會今天登場，具美職大聯盟資歷的好手林子偉沒意外獲台鋼雄鷹指名，成為今年選秀狀元，林子偉是各隊教頭點名的即戰力，守備能力被球探形容「只要給他手套哪都能守」。

中華職棒34年季中新人選秀會今天在台中舉行，總計177名球員參選，29歲的林子偉最後一刻才遞交報名表，成為本屆選秀最大咖，一直是狀元呼聲最高的人選，台鋼雄鷹內部對於要選即戰力和潛力好手也有兩派意見，但對林子偉的高評價沒有質疑。

林子偉2012年與美國職棒波士頓紅襪隊簽約，展開旅美生涯。2017年首度升上大聯盟，先後待過紅襪、明尼蘇達雙城隊、紐約大都會隊，2022年季中被釋出，也曾在美國獨立聯盟、澳洲職棒打球，目前效力美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）。

林子偉在大聯盟以游擊出賽場次最多，二壘、三壘、外野都可以守，大聯盟生涯共102場出賽，總計敲出43支安打、1發全壘打、2次盜壘成功，打擊率2成23。

林子偉內外野位置都可勝任，打、跑、守都是高水準，甚至有球探評價，除了捕手位置外，「只要給林子偉手套，他幾乎哪邊都可以守」，加入球隊後將是下半球季即戰力。