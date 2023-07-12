中職／選秀首輪7選 2旅美+5高中
2023年中華職棒新人選秀會今天登場，在台鋼雄鷹隊狀元籤選中林子偉後，另外5+1位首輪上榜選手也出爐，依序為王念好、林佳緯、劉俊緯、邱鑫、林暉盛、王柏傑。
中職自去年開始選秀會擺上六張桌子，吸引眾多好手投入，今年177人寫下史上次高，而選秀順序為台鋼、富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟隊，台鋼在前2輪另有第7順位的選秀籤。
前大聯盟好手林子偉宣布參加選秀會掀起波瀾，台鋼在首輪第1順位指名林子偉，悍將則選進北科附工三壘手王念好，第3順位的獅隊挑選穀保家商外野手林佳緯。
龍隊在第4順位補進穀保家商游擊手劉俊緯，第5順位的猿隊選擇穀保家商外野手邱鑫，第6順位的中信兄弟選進前旅美投手林暉盛，台鋼在首輪第二支籤選進壽山高中投手王柏傑。
今年雖然選秀參選人數眾多，仍被評為「選秀小年」，綜觀首輪人選，仍以高中潛力股為主，明年投入一軍戰場的台鋼、挑戰三連霸的兄弟選擇即戰力的旅外球員，其中穀保家商占了3人最多。
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