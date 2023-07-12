Live／中職選秀會沒意外林子偉當狀元 前兩輪輪結果出爐

2023年中華職棒選秀結果 台鋼雄鷹 富邦悍將 統一獅 味全龍 樂天桃猿 中信兄弟 台鋼雄鷹 林子偉 王念好 林佳緯 劉俊緯 邱鑫 林暉盛 王柏傑 R1 陳飛霖 陳聖文 林泓弦 張景淯 林華偉 徐博瑋 陳世嘉 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 ‧選秀時間：7月12下午6點30分





全部選秀名單(177人)

測試推薦

投 手：

李偉安、林建宏、林展樟、曾奕翔、李岳霖、王伯洋、鄭又維、林睿杰、李軒慈、巫柏葳、鄭澔、潘亮銘、蔣鎮宇、林暐辰、高秉洋、郭嘉勝、吳東霖、胡雲彬、林詩翔、張晋恩、蘇晏廷、黃群、陳子傑、李家明、楊凱、歐承韋、萬立宸、邱承奕、方郁淮、唐榮恩、陳聖文、陳原維、楊家凱、陳冠穎、蕭志文、胡逸涵、盧泓捷、林浩瑋、李灝昇、王祥恩、蕭憶祥、王為陞、葉一竤、黃峻億、盧冠宇、陳英睿、龔家禛、洪紹恩、陳威宇、大瀧幸治、爾曼羅索普。

捕 手：

張益豪、余羿賢、張育誠、古定昊、舒治偉、劉秉傑。

內野手：

游証鈞、戴昊恩、林逸翔、李承嘉、徐翊瑋、陳致均、周志憲、吳寬軒、張育昇、湯家豪、紀翌辰、廖元斌、林雨力、曾翰宇、沈忠興、賴俊、楊閔貽、王偉哲、張建鑫、張育豪、劉子杰、曾昱磬、烏凱恩。

外野手：

林志光、楊正宇、楊岩潔、高偉豪、林莛淯、陳維祥、黃祿涵、張豈豪、簡子騏、簡子寬、盧彥祖、盧奕呈、林資凱、高允謙、邱澤豪、施季定華、伊斯坦大．比力安。

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投 手：

楊尊凱、李雚喆、劉勝倫、陳慎、邱志鵬、陽益政、辛俊昇、鄭兆凱、高偉強、林華偉、郭俞延、陳品宏、曾家輝、李祐賢、李重儀、林育辰、王泓勛、郭玟毅、黃家諾、廖昭雄、陳韋澔、温展樂、詹玉澤、周彥農、林暉盛、林旺熙、姚恩多、林柏佑、賴胤豪、洪宸毅、王柏傑、黃侰程、張景淯、王志庭、高塩将樹。

捕 手：

林諺品、楊育安、許家勤、王興龍、陳世嘉、張文漢、胡孟智、徐博瑋、 呂東翰、楊皓然。

內野手：

湯家豪、馬許晧、宋自杰、賴丁誌、古子恩、紀慶然、張杰倫、汪家毅、 呂冠鋐、高冠群、郭庭佑、黃振崴、林培緯、林子峻、黃聖凱、鄭俊瑋、黃聖佑、林家鋐、翁耀宗、彭宣叡、潘飛、翁皓翔、黃劼希、王博玄、童堉誠、吳松諺、陳佳樂、林岳谷、黃勇傳、池恩齊、林誼鈞、曾子祐、董順傑。

外野手：

魏興明、林楷峯、邱鑫、陳培力、王威倫、張緯澤、鍾少華、林昱佑、賴佳豐、林佳緯。

中職選秀會投手待選名單。 截圖自中職官方粉絲團