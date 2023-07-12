Live／中職選秀會沒意外林子偉當狀元 前兩輪輪結果出爐
|2023年中華職棒選秀結果
|台鋼雄鷹
|富邦悍將
|統一獅
|味全龍
|樂天桃猿
|中信兄弟
|台鋼雄鷹
|林子偉
|王念好
|林佳緯
|劉俊緯
|邱鑫
|林暉盛
|王柏傑
|R1
|陳飛霖
|陳聖文
|林泓弦
|張景淯
|林華偉
|徐博瑋
|陳世嘉
|R2
|R3
|R4
|R5
|R6
|R7
|R8
|R9
|R10
|‧選秀時間：7月12下午6點30分
全部選秀名單(177人)
測試推薦
投 手：
李偉安、林建宏、林展樟、曾奕翔、李岳霖、王伯洋、鄭又維、林睿杰、李軒慈、巫柏葳、鄭澔、潘亮銘、蔣鎮宇、林暐辰、高秉洋、郭嘉勝、吳東霖、胡雲彬、林詩翔、張晋恩、蘇晏廷、黃群、陳子傑、李家明、楊凱、歐承韋、萬立宸、邱承奕、方郁淮、唐榮恩、陳聖文、陳原維、楊家凱、陳冠穎、蕭志文、胡逸涵、盧泓捷、林浩瑋、李灝昇、王祥恩、蕭憶祥、王為陞、葉一竤、黃峻億、盧冠宇、陳英睿、龔家禛、洪紹恩、陳威宇、大瀧幸治、爾曼羅索普。
捕 手：
張益豪、余羿賢、張育誠、古定昊、舒治偉、劉秉傑。
內野手：
游証鈞、戴昊恩、林逸翔、李承嘉、徐翊瑋、陳致均、周志憲、吳寬軒、張育昇、湯家豪、紀翌辰、廖元斌、林雨力、曾翰宇、沈忠興、賴俊、楊閔貽、王偉哲、張建鑫、張育豪、劉子杰、曾昱磬、烏凱恩。
外野手：
林志光、楊正宇、楊岩潔、高偉豪、林莛淯、陳維祥、黃祿涵、張豈豪、簡子騏、簡子寬、盧彥祖、盧奕呈、林資凱、高允謙、邱澤豪、施季定華、伊斯坦大．比力安。
報名參加或球團推薦
投 手：
楊尊凱、李雚喆、劉勝倫、陳慎、邱志鵬、陽益政、辛俊昇、鄭兆凱、高偉強、林華偉、郭俞延、陳品宏、曾家輝、李祐賢、李重儀、林育辰、王泓勛、郭玟毅、黃家諾、廖昭雄、陳韋澔、温展樂、詹玉澤、周彥農、林暉盛、林旺熙、姚恩多、林柏佑、賴胤豪、洪宸毅、王柏傑、黃侰程、張景淯、王志庭、高塩将樹。
捕 手：
林諺品、楊育安、許家勤、王興龍、陳世嘉、張文漢、胡孟智、徐博瑋、 呂東翰、楊皓然。
內野手：
湯家豪、馬許晧、宋自杰、賴丁誌、古子恩、紀慶然、張杰倫、汪家毅、 呂冠鋐、高冠群、郭庭佑、黃振崴、林培緯、林子峻、黃聖凱、鄭俊瑋、黃聖佑、林家鋐、翁耀宗、彭宣叡、潘飛、翁皓翔、黃劼希、王博玄、童堉誠、吳松諺、陳佳樂、林岳谷、黃勇傳、池恩齊、林誼鈞、曾子祐、董順傑。
外野手：
魏興明、林楷峯、邱鑫、陳培力、王威倫、張緯澤、鍾少華、林昱佑、賴佳豐、林佳緯。
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