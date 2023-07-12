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中職／狀元出爐！台鋼選擇林子偉 8年來首位旅外野手

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Live／中職選秀會沒意外林子偉當狀元 前兩輪輪結果出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
選秀狀元林子偉。 記者黃仲裕/攝影
選秀狀元林子偉。 記者黃仲裕/攝影

2023年中華職棒選秀結果
台鋼雄鷹富邦悍將統一獅味全龍樂天桃猿中信兄弟台鋼雄鷹
林子偉王念好林佳緯劉俊緯邱鑫林暉盛王柏傑R1
陳飛霖陳聖文林泓弦張景淯林華偉徐博瑋陳世嘉R2
       R3
       R4
       R5
       R6
       R7
       R8
       R9
       R10
‧選秀時間：7月12下午6點30分　


全部選秀名單(177人)

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投　手：

李偉安、林建宏、林展樟、曾奕翔、李岳霖、王伯洋、鄭又維、林睿杰、李軒慈、巫柏葳、鄭澔、潘亮銘、蔣鎮宇、林暐辰、高秉洋、郭嘉勝、吳東霖、胡雲彬、林詩翔、張晋恩、蘇晏廷、黃群、陳子傑、李家明、楊凱、歐承韋、萬立宸、邱承奕、方郁淮、唐榮恩、陳聖文、陳原維、楊家凱、陳冠穎、蕭志文、胡逸涵、盧泓捷、林浩瑋、李灝昇、王祥恩、蕭憶祥、王為陞、葉一竤、黃峻億、盧冠宇、陳英睿、龔家禛、洪紹恩、陳威宇、大瀧幸治、爾曼羅索普。

捕　手：

張益豪、余羿賢、張育誠、古定昊、舒治偉、劉秉傑。

內野手：

游証鈞、戴昊恩、林逸翔、李承嘉、徐翊瑋、陳致均、周志憲、吳寬軒、張育昇、湯家豪、紀翌辰、廖元斌、林雨力、曾翰宇、沈忠興、賴俊、楊閔貽、王偉哲、張建鑫、張育豪、劉子杰、曾昱磬、烏凱恩。

外野手：

林志光、楊正宇、楊岩潔、高偉豪、林莛淯、陳維祥、黃祿涵、張豈豪、簡子騏、簡子寬、盧彥祖、盧奕呈、林資凱、高允謙、邱澤豪、施季定華、伊斯坦大．比力安。

報名參加或球團推薦

投　手：

楊尊凱、李雚喆、劉勝倫、陳慎、邱志鵬、陽益政、辛俊昇、鄭兆凱、高偉強、林華偉、郭俞延、陳品宏、曾家輝、李祐賢、李重儀、林育辰、王泓勛、郭玟毅、黃家諾、廖昭雄、陳韋澔、温展樂、詹玉澤、周彥農、林暉盛、林旺熙、姚恩多、林柏佑、賴胤豪、洪宸毅、王柏傑、黃侰程、張景淯、王志庭、高塩将樹。

捕　手：

林諺品、楊育安、許家勤、王興龍、陳世嘉、張文漢、胡孟智、徐博瑋、 呂東翰、楊皓然。

內野手：

湯家豪、馬許晧、宋自杰、賴丁誌、古子恩、紀慶然、張杰倫、汪家毅、 呂冠鋐、高冠群、郭庭佑、黃振崴、林培緯、林子峻、黃聖凱、鄭俊瑋、黃聖佑、林家鋐、翁耀宗、彭宣叡、潘飛、翁皓翔、黃劼希、王博玄、童堉誠、吳松諺、陳佳樂、林岳谷、黃勇傳、池恩齊、林誼鈞、曾子祐、董順傑。

外野手：

魏興明、林楷峯、邱鑫、陳培力、王威倫、張緯澤、鍾少華、林昱佑、賴佳豐、林佳緯。

中職選秀會投手待選名單。 截圖自中職官方粉絲團
中職選秀會投手待選名單。 截圖自中職官方粉絲團

中職選秀會野手待選名單。 截圖自中職官方粉絲團
中職選秀會野手待選名單。 截圖自中職官方粉絲團

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