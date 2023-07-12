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中職／楊博巽退出 選秀會人數-1仍是史上次高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
成德高中投手楊博巽確定退出中職選秀。 聯合報系資料照
成德高中投手楊博巽確定退出中職選秀。 聯合報系資料照

2023年中華職棒季中選秀會將在今天於台中舉行，連續兩年擺出六張桌子，不過原本178人報名的人數臨時減1，聯盟表示，成德高中投手楊博巽確定不報名。

中職選秀會自去年台鋼雄鷹隊加入後，加上富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟等原有五隊陣容，隊伍數擴編效應也吸引眾多好手投入，去年185人報名創下史上最多，今年也有178人符合資格。

不過今天選秀會前聯盟宣布，成德高中投手楊博巽確定不報名，因此選拔會總人數修正為177人，不過選秀會人數史上次多的排名沒有變動，第三是2021年的157人。

楊博巽高一就從在富邦U18盃比賽先發投出6.1局、12K、無失分的比賽，不過高二遇到受傷低潮，今年高三畢業重整旗鼓有心挑戰中職選秀，但在最後一刻退出。

選秀 中職 樂天桃猿

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