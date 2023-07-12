中職／新人選秀會今晚登場 林子偉、王念好最受矚目

中職新人選秀會即將於今天晚上登場，今年有了台鋼雄鷹隊加入，選秀來到6隊規模，177名球員要挑戰職棒舞台，其中最受矚目的就是大聯盟資歷好手林子偉，還有高中新秀王念好。

今年中職新人球員選拔會共有178名球員符合選秀資格，包括97名通過測試會獲推薦的球員，不過成德高中投手楊博巽今天上午臨時宣布退出，因此參與選秀球員修正成177人。

這次選秀會共有6支球團，順序分別為新軍台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，且前2輪台鋼可以各多指名1名選手。

這次選秀會被稱為「選秀小年」，最大咖球員非林子偉莫屬，他擁有豐富美國職棒經歷，2017年首度升上大聯盟，先後待過紅襪、明尼蘇達雙城隊、紐約大都會隊，並在2022年季中被釋出，目前效力美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）。

若台鋼雄鷹隊選了林子偉，林子偉將可成為新球隊的看板球星，且林子偉內外野都可守，對於雄鷹整體戰力也是大加分。

不過台鋼明年才會在一軍亮相，除了即戰力外，高中潛力新秀也是選項，北科附工應屆畢業的三壘重砲王念好，打擊爆發力及技巧都優異，誰是狀元今晚揭曉。

其他首輪熱門人選部分，像是有旅外資歷的投手林暉盛、張景淯、王志庭，還有高中應屆畢業好手林佳緯、邱鑫、劉俊緯等人，都是焦點選手。