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中職／林暉盛二軍先發2局無失分 最快球速149公里

中央社／ 台北11日電
前旅美投手林暉盛投身今年中華職棒選秀。 資料照
前旅美投手林暉盛投身今年中華職棒選秀。 資料照

24歲具旅外資歷的右投手林暉盛投入中職選秀，今天也在二軍出賽，先發投2局、無失分，最快球速149公里，目前二軍4場出賽共投5局無失分。林暉盛也被看好是選秀首輪熱門。

中華職棒季中新人選秀會將於明天登場，此次總計3名投手具有旅外美職小聯盟資歷，24歲右投手林暉盛今年持續跟著中信兄弟二軍練球，也在6月底與兄弟簽下自行培訓球員合約，開始在二軍出賽。

兄弟二軍今天與味全龍二軍交手，兄弟由林暉盛先發，林暉盛1局下2人出局後先投出四壞保送，接著投出觸身球保送，再讓打者敲出一壘方向滾地球出局、沒有失分。

林暉盛2局下面對首名打者，因為隊友失誤讓打者上壘，接著依序讓打者敲出左外野方向飛球出局、三振、中外野方向飛球出局。

林暉盛今天總計用31球投2局，沒被敲出安打，投出2次四死球，無失分，最快球速149公里，目前為止二軍出賽4場（1場先發），總計投5局被敲1支安打，投出4次三振、5次四死球，無失分，最快球速150公里。

林暉盛 選秀 球速

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