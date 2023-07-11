聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林暉盛二軍先發2局無失分 最快球速149公里
24歲具旅外資歷的右投手林暉盛投入中職選秀，今天也在二軍出賽，先發投2局、無失分，最快球速149公里，目前二軍4場出賽共投5局無失分。林暉盛也被看好是選秀首輪熱門。
中華職棒季中新人選秀會將於明天登場，此次總計3名投手具有旅外美職小聯盟資歷，24歲右投手林暉盛今年持續跟著中信兄弟二軍練球，也在6月底與兄弟簽下自行培訓球員合約，開始在二軍出賽。
兄弟二軍今天與味全龍二軍交手，兄弟由林暉盛先發，林暉盛1局下2人出局後先投出四壞保送，接著投出觸身球保送，再讓打者敲出一壘方向滾地球出局、沒有失分。
林暉盛2局下面對首名打者，因為隊友失誤讓打者上壘，接著依序讓打者敲出左外野方向飛球出局、三振、中外野方向飛球出局。
林暉盛今天總計用31球投2局，沒被敲出安打，投出2次四死球，無失分，最快球速149公里，目前為止二軍出賽4場（1場先發），總計投5局被敲1支安打，投出4次三振、5次四死球，無失分，最快球速150公里。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言