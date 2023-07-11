中職／伍茲有「羅力寶典」相助 若能再和林子偉當隊友會很酷

富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）昨天抵台，今天已赴新莊棒球場練球，今年在大西洋聯盟與林子偉當過隊友，得知他即將投入選秀，伍茲說：「如果他也能來到這裡繼續當隊友會很酷」。

伍茲為經典賽義大利隊國手，台灣球迷對他不會太陌生，因為張育成對義大利隊之戰敲出追平兩分砲，挨轟苦主就是伍茲，成為在「經典熱潮」期間經由影片不斷放送的背景角色。此外，伍茲今年效力大西洋聯盟長島鴨隊，與台將林子偉是隊友，則是與台灣的另一層緣分。

伍茲表示，「第一次來台灣，就是經典賽帶我來到這裡，過去人生中沒見過的氛圍，看到這裡的球迷、這裡的能量，當時大家幫中華隊加油的那個感覺，這次來到這裡，開始想像那個聲音是幫我加油。」

他也透露，確定要來後，林子偉也和自己聊過台灣，「有稍微幫我心理建設，在這裡會遇到怎樣的狀況，很感謝他的經驗分享，如果他也能來到這裡會很酷。」

他在經典賽對台灣打者的印象是擊球率高、不容易被三振的類型，「來到這邊就是新的環境，要去適應這邊的球風，想辦法把自己最好的東西拿出來解決對方。」

悍將駐外球探、前傳奇洋投羅力也給了他不少建議，「羅力以自己的觀點和我分享，在這邊的棒球與其他國家差異，他怎樣去調整，以及他願意持續回到這裡的原因，他的建議對我來說非常受用。」

伍茲今天已進牛棚練投，總教練丘昌榮因開會並未實際看到，透過投手教練羅曼回報，認為他還在調整時差，預計會先讓他到二軍投1至2場再評估何時於一軍「開箱」。

伍茲則是透露小插曲，昨天在飛機上流鼻血，今天牛棚時又發生一次，但他說只是小事，「投手丘部分沒有問題，就是用球要再適應一下。」