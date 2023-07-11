中職／即戰力優先？悍將領隊點出宋嘉翔的特殊案例

中職選秀明天登場，富邦悍將隊握有榜眼籤，今天下午進行最後的沙盤推演，領隊林華韋透露心中已有排序，但不能說，他坦言球隊處於重整階段，「可以盡快上場的選手，一定會考量。」

悍將近7年、13個半季，就有6個半季居墊底，包括剛結束的今年上半季，陣容亟需透過選秀厚實戰力，而今年仍由新軍雄鷹隊握有狀元籤，是否挑選林子偉，牽動悍將的棋要怎麼下。

對於明天待選好手們，林華韋笑說：「心中有排序，但不能告訴你們。」他表示，各隊狀況不一樣，球團已經擬定方向，就是朝這個方向進行，基本上前幾輪受到矚目的選手應該大家都差不多，「後面會比較複雜。」

以悍將到處都缺的現況，是否會以球技相對成熟的大學戰力為優先？林華韋坦言，「球隊處於重整階段，比較沒有那麼成熟，可以盡快上場的選手，一定會考量，但職棒沒有那麼容易，可以盡快使用的要挑，有潛力的也要挑。」他也提到樂天桃猿隊去年選進宋嘉翔的案例，雖是高中選手卻成為即戰力，「美、日也不常見，所以…養成很成功，我也希望我們可以。」

悍將去年選進12人、最終簽下11人，林華韋表示，今年選的人數估計會少一點，「不希望選手汰換太快，選進來就好好練，不然是浪費資源，除非有傷、有客觀因素離開那沒辦法。」