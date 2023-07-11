韓職／不滿學弟態度 SSG登陸者爆發集體霸凌事件
韓國職棒驚傳霸凌醜聞，去年冠軍SSG登陸者隊二軍爆發學長集體霸凌學弟事件，據《韓聯社》報導，KBO官方已展開調查。
《韓聯社》指出，這件事發生在本月6日SSG二軍球場，A選手不滿新人B平時態度，午餐時間召集其他學弟集體對B施暴。沒想到施暴結束後，C選手又拿球棒打B選手，D球員不滿C球員的行為，之後又爆發一波爭吵。隔天有1名教練發現B球員身體出現異狀，整件事才曝光。
SSG登陸者聲明中表示，「球隊會將加害者排除在訓練和比賽外，球員們意識到錯誤，深刻反省中。」SSG也將事件通報給KBO官方，KBO聲明寫道，「目前正對事件進行深入調查，下周將召開獎懲委員會，進行相關懲處。」
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