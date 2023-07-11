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中職／江少慶右肘韌帶損傷缺席2個月 悍將考慮調整3洋投先發

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將江少慶遭遇傷勢麻煩。 富邦悍將提供
悍將江少慶遭遇傷勢麻煩。 富邦悍將提供

富邦悍將隊在下半季前傳重大傷情，本土王牌投手江少慶的手肘韌帶有輕微撕裂、神經壓迫發炎，估計缺席1個半月到2個月，總教練丘昌榮點名3位本土備案，洋投陣容調整為3先發也有可能。

江少慶前一次登板為6月23日，只投1局、21球就因右肘肌肉緊繃退場，近期檢查結果出爐。悍將球團表示，江少慶的右肘韌帶部分損傷及神經壓迫發炎，目前採取保守治療（PRP)及復健訓練恢復，保守治療估計一個半月至兩個月再觀察恢復狀況。

丘昌榮表示，發生傷情，選手也不願意，教練團就是要盡快找出第二、第三種應對版本，「目前李子強、江國豪、郭俊麟都有可能，或3洋投先發。」他指出，富藍戈若有必要也會調整為先發投手。

江少慶本季出賽12場、64局，取得2勝7敗、防禦率3.66，5月結束時防禦率仍維持在漂亮的1.82，但6月單月吞下0勝4敗、防禦率9.82，緊接著就傳出傷情，確定趕不及下半季開打歸隊，對上半季戰績已經低迷的悍將來說無疑雪上霜。

江少慶 丘昌榮 富邦悍將

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