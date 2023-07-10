中職／經典獅象大戰8月花蓮登場 拍照打卡就可免費換門票

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聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年花蓮3場職棒例行賽將在8月德興棒球場登場，縣府推出職棒兌票活動，只要到花蓮任一景點拍照打卡等，就能於兌換時間換免費當日1400張門票，明天開放登記。圖／花蓮縣政府提供
今年花蓮3場職棒例行賽將在8月德興棒球場登場，縣府推出職棒兌票活動，只要到花蓮任一景點拍照打卡等，就能於兌換時間換免費當日1400張門票，明天開放登記。圖／花蓮縣政府提供

今年花蓮3場職棒例行賽將在8月德興棒球場登場，在8月2日至4日將由統一獅擔任主場球隊，與中信兄弟進行獅象3連戰。花蓮縣政府除招待弱勢團體、基層棒球隊球員與銀髮族觀賽外，更推出職棒兌票活動，只要到花蓮任一景點拍照打卡等，就能於兌換時間換免費當日1400張門票，明天開放登記。

縣府表示，為推廣花蓮觀光，推動「職棒兌票活動」，民眾在花蓮任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，寫上「熱血職棒月一起玩花蓮」，並hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，於當日兌票時間及地點排隊出示即可兌換當日球票。

活動方式分為線上搶先申請及當日現場排隊2種，線上申請每場500張，將於7月11日中午12時開放活動網站登記，即可獲得兌票序號，觀賽當日持序號及打卡畫面，於兌票時間及地點換取球票。也可在活動當日於兌票時間及地點排隊出示打卡畫面，換取球票，每場900張。

兌票時間及地點為8月2、3、4日每天下午4時至6時30分，在德興棒球場外一壘外側區域排隊兌票，家長帶小孩到現場排隊出示打卡畫面，也可換票入場觀賽（最多帶4位小孩），每日僅可兌換當日場次球票，相關注意事項請詳閱活動網站。

縣府教育處表示，除職棒賽事外，統一獅選手將於花蓮德興棒球場舉辦棒球講座，以及其他精彩的活動，球隊陸續規畫中，將公告於官方網站。邀請大家到花蓮支持棒球，更能留得久、玩得慢、走得深，體驗大自然之美。

今年花蓮3場職棒例行賽將在8月德興棒球場登場，在8月2日至4日將由統一獅擔任主場球隊，與中信兄弟進行獅象3連戰。圖／統一獅隊提供
今年花蓮3場職棒例行賽將在8月德興棒球場登場，在8月2日至4日將由統一獅擔任主場球隊，與中信兄弟進行獅象3連戰。圖／統一獅隊提供

棒球 統一獅 中信兄弟 中職

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