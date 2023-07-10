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中職／悍將新洋投伍茲抵台 行李滿滿經典賽LOGO

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）在今天抵台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）在今天抵台。圖／富邦悍將隊提供

中職下半季將在14日展開，富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）已在今天抵台，身為經典賽義大利隊國手的他，此行來台的行李上也有著經典賽LOGO。

28歲右投伍茲不具備大聯盟資歷，在美職體系最高層級3A，今年在大西洋聯盟長島鴨隊效力，是台將林子偉的隊友，本季先發出賽11場取得7勝、防禦率3.77，59.2局投球送出60次三振，今年5月獲選單月最佳先發投手。

台灣球迷對他更深刻的印象，要屬今年3月經典賽身披義大利隊球衣出賽，對中華隊中繼登板，遭張育成掃出追平兩分砲。

伍茲與台灣結下更深的緣分，與悍將隊簽約展開旅台生涯，他已在今天抵台，接下來將隨一軍練球，教練團就近觀察狀況。

伍茲 經典賽 林子偉

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