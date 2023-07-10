中職／國外球團正式報價前就下決心 曾奕翔專心拚中職

鶯歌工商左投曾奕翔在測試會上有好表現，包括中信兄弟、味全龍等教練團都點名印象深刻，雖有美職球探定期追蹤曾奕翔，但在正式報價前，曾奕翔就決定專心投身中職選秀，並無合約共識。

曾奕翔高三因為超齡，所以出賽機會不多，但持續進步也是各隊追蹤焦點，曾奕翔曾表示，打球以來的夢想就是職棒，多方考量，加上因為爸爸生病、希望可以替家人分擔經濟壓力，今年決定投入中職選秀。

曾奕翔因為近期出賽機會不多，所以也有報名6月底的中職測試會，希望實際投給各球團看，消除各隊對他是否可能有手傷疑慮，曾奕翔測試會上投出最快球速146公里，也讓中信兄弟總教練彭政閔、味全龍隊投手教練郭勝安都點名印象深刻；球探評價曾奕翔有望挑戰3輪內。

有媒體報導曾奕翔獲得美職球團正式報價、有望旅美，但據了解，此支球隊球探本就有定期關注曾奕翔，不僅先前就曾到鶯歌工商看過曾奕翔牛棚，中職測試會時也有到現場。

曾奕翔傳出有望旅外消息，但據了解，國外球團在正式報價前，曾奕翔就決定專心投身中職選秀，並無合約共識。