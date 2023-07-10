快訊

李玟老公想找律師「推翻遺囑爭遺產」 二姊Nancy回應了

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「荷包大進帳」

他肌肉疼痛竟差點要洗腎！醫師曝3大警訊 當心是橫紋肌溶解症

中職／台日雙獅主題日 辻發彥、橫田久則為統一獅開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，今年邀請到西武黃金世代二壘手、前監督辻發彥擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，今年邀請到西武黃金世代二壘手、前監督辻發彥擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，除了西武獅的球團吉祥物LEO、LINA以及官方啦啦隊bluelegends，將與萊恩、盈盈還有Uni-girls一起帶來精彩演出外，今年更邀請到西武黃金世代二壘手、前監督辻發彥，以及曾效力西武獅隊的台鋼雄鷹隊投手教練橫田久則，一起擔任開球嘉賓。

獅隊自2016年起便持續與西武獅合作，兩隊更在2019年初於日本高知進行春訓友誼交流賽，疫情期間雖僅能以線上方式持續互動，終於在疫情趨緩後，雙方共同宣布交流活動恢復舉辦，屬於西武獅的藍色獅子魅力將再次席捲南台灣。

8月8日活動第一天將由bluelegends和Uni-girls一起在場內外帶來精彩演出，下午5點先於場外舞台進行兩隊啦啦隊女孩的舞台show及聯合限時拍照見面會，賽前安排雙獅女孩們一起演出統一獅2023年度主題曲「強勢來襲」的聯合舞蹈，並由bluelegends成員為當天賽事擔任開球嘉賓。

9日邀請到西武黃金世代OB選手，並於2017到2022年擔任西武獅監督的辻發彥，以及台灣球迷絕不陌生，現為台鋼雄鷹投手教練的橫田久則教練，一起在台南球場與大家見面。下午5點場外舞台首先將由兩隊吉祥物帶來演出及拍照見面會，緊接著的是兩位經典OB選手的TALK SHOW；兩天賽事局間也會有吉祥物的趣味PK大賽，以及七局經典的西武隊歌演出。

8月15、16日移師日本西武獅主場Belluna巨蛋舉辦的雙獅交流日，將由Uni-girls隊長Yuki領軍，帶領艾璐、少少、瑟七還有可愛的萊恩、盈盈一同前往日本，兩天的活動也將與bluelegends一起在Belluna巨蛋帶來精彩的聯合演出。

統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場。圖／統一獅隊提供

西武獅 台鋼雄鷹 統一獅

延伸閱讀

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職／林華偉林建宏再拚選秀 已簽再度指名同意書

中職／台鋼雄鷹伍祐城二軍先發飆150公里 胡冠俞敲再見安

中職／龍隊主題日穿回3連霸球衣 「飛龍在天」添復古味

相關新聞

韓職／勝騎士初登板6.1局狂飆10K 「假牽制」遭對方教頭抗議

前統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨天韓職初登板面對KT巫師隊，主投6.1局狂飆10次三振，只失1分，拿下韓職生涯首勝。他特殊的「假牽制」動作被巫師教頭李強喆抗議，也在南韓引發討論。

中職／悍將新洋投伍茲抵台 行李滿滿經典賽LOGO

中職下半季將在14日展開，富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）已在今天抵台，身為經典賽義大利隊國手...

中職／台日雙獅主題日 辻發彥、橫田久則為統一獅開球

統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，...

棒球／日本「棒球美女」結婚了 對象是前火腿球員谷口雄也

擁有出色棒球能力且兼具亮麗外型的日本「棒球美女」椿梨央近日宣布結婚，她在IG公布對象是前日職火腿隊選手谷口雄也。 現年27歲的椿梨央小學四年級就開始打棒球，主要擔任游擊手，曾效力過兵庫藍砂隊女子

中職／林華偉選秀輪次有望三級跳 高中投手王柏傑評價高

中職34年選秀將於12日登場，今年大學投入選秀球員投手群亮點多，台體大投手林華偉再挑戰選秀，輪次有望三級跳擠進前段班；高...

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦