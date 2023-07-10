中職／台日雙獅主題日 辻發彥、橫田久則為統一獅開球
統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，除了西武獅的球團吉祥物LEO、LINA以及官方啦啦隊bluelegends，將與萊恩、盈盈還有Uni-girls一起帶來精彩演出外，今年更邀請到西武黃金世代二壘手、前監督辻發彥，以及曾效力西武獅隊的台鋼雄鷹隊投手教練橫田久則，一起擔任開球嘉賓。
獅隊自2016年起便持續與西武獅合作，兩隊更在2019年初於日本高知進行春訓友誼交流賽，疫情期間雖僅能以線上方式持續互動，終於在疫情趨緩後，雙方共同宣布交流活動恢復舉辦，屬於西武獅的藍色獅子魅力將再次席捲南台灣。
8月8日活動第一天將由bluelegends和Uni-girls一起在場內外帶來精彩演出，下午5點先於場外舞台進行兩隊啦啦隊女孩的舞台show及聯合限時拍照見面會，賽前安排雙獅女孩們一起演出統一獅2023年度主題曲「強勢來襲」的聯合舞蹈，並由bluelegends成員為當天賽事擔任開球嘉賓。
9日邀請到西武黃金世代OB選手，並於2017到2022年擔任西武獅監督的辻發彥，以及台灣球迷絕不陌生，現為台鋼雄鷹投手教練的橫田久則教練，一起在台南球場與大家見面。下午5點場外舞台首先將由兩隊吉祥物帶來演出及拍照見面會，緊接著的是兩位經典OB選手的TALK SHOW；兩天賽事局間也會有吉祥物的趣味PK大賽，以及七局經典的西武隊歌演出。
8月15、16日移師日本西武獅主場Belluna巨蛋舉辦的雙獅交流日，將由Uni-girls隊長Yuki領軍，帶領艾璐、少少、瑟七還有可愛的萊恩、盈盈一同前往日本，兩天的活動也將與bluelegends一起在Belluna巨蛋帶來精彩的聯合演出。
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