快訊

李玟老公想找律師「推翻遺囑爭遺產」 二姊Nancy回應了

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！O型這生肖「荷包大進帳」

他肌肉疼痛竟差點要洗腎！醫師曝3大警訊 當心是橫紋肌溶解症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓職／勝騎士初登板6.1局狂飆10K 「假牽制」遭對方教頭抗議

聯合新聞網／ 綜合報導
勝騎士假牽制動作在韓職引發熱議。 截圖自起亞虎IG
勝騎士假牽制動作在韓職引發熱議。 截圖自起亞虎IG

前統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨天韓職初登板面對KT巫師隊，主投6.1局狂飆10次三振，只失1分，拿下韓職生涯首勝。他特殊的「假牽制」動作被巫師教頭李強喆抗議，也在南韓引發討論。

勝騎士4月30日中職初登板對上富邦悍將，他在比賽中突如其來轉向一壘，對跑者做假牽制動作，成為球迷討論話題，他當時受訪時解釋這動作原自以前的隊友，從去年球季開始使用，目的是縮短跑者離壘距離，收到不錯的效果。

生涯17季累積300轟、267次盜壘的韓職傳奇朴裁弘擔任本場賽事球評，他也被勝騎士的假牽制動作嚇到，他說，「我也是第一次看到這種假牽制動作。」

韓媒「My Daily」指出，勝騎士的牽制「假動作」引發KT巫師教頭李強喆抗議，但裁判未受理。該報導也提到，勝騎士因這個假牽制動作，效力中職獅隊期間，沒被跑者盜過壘，他專注壘上跑者的同時，不會失去對打者的集中力。

勝騎士賽後受訪時也對假牽制被抗議一事回應，「從賽前分析就知道那個跑者速度很快，所以盡量牽制他。」他補充說，「如果有問題，以後就不做了。」

相關新聞

韓職／勝騎士初登板6.1局狂飆10K 「假牽制」遭對方教頭抗議

前統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨天韓職初登板面對KT巫師隊，主投6.1局狂飆10次三振，只失1分，拿下韓職生涯首勝。他特殊的「假牽制」動作被巫師教頭李強喆抗議，也在南韓引發討論。

中職／台日雙獅主題日 辻發彥、橫田久則為統一獅開球

統一獅隊今年再度攜手日本職棒西武獅隊舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8月8、9日於台南球場登場，...

棒球／日本「棒球美女」結婚了 對象是前火腿球員谷口雄也

擁有出色棒球能力且兼具亮麗外型的日本「棒球美女」椿梨央近日宣布結婚，她在IG公布對象是前日職火腿隊選手谷口雄也。 現年27歲的椿梨央小學四年級就開始打棒球，主要擔任游擊手，曾效力過兵庫藍砂隊女子

中職／林華偉選秀輪次有望三級跳 高中投手王柏傑評價高

中職34年選秀將於12日登場，今年大學投入選秀球員投手群亮點多，台體大投手林華偉再挑戰選秀，輪次有望三級跳擠進前段班；高...

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子...

中職／高中重砲拚選秀順位 王念好、林佳緯有雙位數全壘打潛力

中職34年選秀會將於12日登場，今年高中應屆畢業生野手有望在首輪占一半，三壘重砲王念好、外野好手林佳緯都被看好有單季雙位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦