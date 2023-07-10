韓職／勝騎士初登板6.1局狂飆10K 「假牽制」遭對方教頭抗議

前統一獅洋投勝騎士（Mario Sanchez）昨天韓職初登板面對KT巫師隊，主投6.1局狂飆10次三振，只失1分，拿下韓職生涯首勝。他特殊的「假牽制」動作被巫師教頭李強喆抗議，也在南韓引發討論。

勝騎士4月30日中職初登板對上富邦悍將，他在比賽中突如其來轉向一壘，對跑者做假牽制動作，成為球迷討論話題，他當時受訪時解釋這動作原自以前的隊友，從去年球季開始使用，目的是縮短跑者離壘距離，收到不錯的效果。

산체스 견제 특이해 ㅅㅂ 웃겨 죽겟다 pic.twitter.com/o3z07dLKr7 — ໊ (@O3IOO2) 2023年7月9日

生涯17季累積300轟、267次盜壘的韓職傳奇朴裁弘擔任本場賽事球評，他也被勝騎士的假牽制動作嚇到，他說，「我也是第一次看到這種假牽制動作。」

韓媒「My Daily」指出，勝騎士的牽制「假動作」引發KT巫師教頭李強喆抗議，但裁判未受理。該報導也提到，勝騎士因這個假牽制動作，效力中職獅隊期間，沒被跑者盜過壘，他專注壘上跑者的同時，不會失去對打者的集中力。

勝騎士賽後受訪時也對假牽制被抗議一事回應，「從賽前分析就知道那個跑者速度很快，所以盡量牽制他。」他補充說，「如果有問題，以後就不做了。」