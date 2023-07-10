棒球／日本「棒球美女」結婚了 對象是前火腿球員谷口雄也

擁有出色棒球能力且兼具亮麗外型的日本「棒球美女」椿梨央近日宣布結婚，她在IG公布對象是前日職火腿隊選手谷口雄也。

現年27歲的椿梨央小學四年級就開始打棒球，主要擔任游擊手，曾效力過兵庫藍砂隊女子棒球隊，今年5月退團，目前是演員兼模特兒。

她在個人IG分享喜訊，並說明男方的優點，「他是心地善良的人，能接納真實的我，是很棒的人，個性相反的我們每天過著充滿笑容的日子。」

現年31歲的谷口雄也去年季後退休，結束11年職棒生涯。谷口雄也生涯在一軍出賽272場，總共敲出7轟、42分打點，打擊率2成41。

谷口雄也退休後擔任火腿隊職員，他在IG介紹愛妻椿梨央，「她是北海道出身，從事過女子棒球活動，『棒球』存在於我們的生活中，為我在北海道的生活有帶來更多色彩。」