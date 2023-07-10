快訊

3年條款到期前驚險過關 專案師曝「轉正」潛規則

LINE官方貼圖暗酸蘋果頭戴裝置？聊天訊息打Apple Vision Pro出現這囧圖

竹北遠百前舉牌「能為您做任何事」 借錢哥引熱議「現聲」說原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／日本「棒球美女」結婚了 對象是前火腿球員谷口雄也

聯合新聞網／ 綜合報導
椿梨央(左)和谷口雄也(右)結婚。 截圖自椿梨央IG。
椿梨央(左)和谷口雄也(右)結婚。 截圖自椿梨央IG。

擁有出色棒球能力且兼具亮麗外型的日本「棒球美女」椿梨央近日宣布結婚，她在IG公布對象是前日職火腿隊選手谷口雄也。

現年27歲的椿梨央小學四年級就開始打棒球，主要擔任游擊手，曾效力過兵庫藍砂隊女子棒球隊，今年5月退團，目前是演員兼模特兒。

她在個人IG分享喜訊，並說明男方的優點，「他是心地善良的人，能接納真實的我，是很棒的人，個性相反的我們每天過著充滿笑容的日子。」

現年31歲的谷口雄也去年季後退休，結束11年職棒生涯。谷口雄也生涯在一軍出賽272場，總共敲出7轟、42分打點，打擊率2成41。

谷口雄也退休後擔任火腿隊職員，他在IG介紹愛妻椿梨央，「她是北海道出身，從事過女子棒球活動，『棒球』存在於我們的生活中，為我在北海道的生活有帶來更多色彩。」

相關新聞

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子...

棒球／日本「棒球美女」結婚了 對象是前火腿球員谷口雄也

擁有出色棒球能力且兼具亮麗外型的日本「棒球美女」椿梨央近日宣布結婚，她在IG公布對象是前日職火腿隊選手谷口雄也。 現年27歲的椿梨央小學四年級就開始打棒球，主要擔任游擊手，曾效力過兵庫藍砂隊女子

中職／林華偉選秀輪次有望三級跳 高中投手王柏傑評價高

中職34年選秀將於12日登場，今年大學投入選秀球員投手群亮點多，台體大投手林華偉再挑戰選秀，輪次有望三級跳擠進前段班；高...

中職／高中重砲拚選秀順位 王念好、林佳緯有雙位數全壘打潛力

中職34年選秀會將於12日登場，今年高中應屆畢業生野手有望在首輪占一半，三壘重砲王念好、外野好手林佳緯都被看好有單季雙位...

日職／宋家豪封鎖軟銀打線 生涯百中繼只差5場

樂天隊今天在仙台主場再戰軟銀隊，旅日好手宋家豪6局上登板，順利完成中繼任務，成為樂天5：1獲勝的功臣之一；宋家豪投1局無...

日職／日職台將二軍對決 王柏融從王彥程手中敲二壘打

日職台灣好手今天在二軍同場對決，日本火腿鬥士隊的王柏融從東北樂天金鷲隊的王彥程手中敲出二壘安打，總計3打數敲1支安打，選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦