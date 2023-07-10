中職／林華偉選秀輪次有望三級跳 高中投手王柏傑評價高

中職34年選秀將於12日登場，今年大學投入選秀球員投手群亮點多，台體大投手林華偉再挑戰選秀，輪次有望三級跳擠進前段班；高中應屆畢業投手群中，壽山左投王柏傑獲好評。

中職34年季中新人選拔即將登場，今年整體而言首輪預期還是高中應屆畢業生與旅外資歷球員的天下，前段順位評價野手略優於投手，但投手群也有亮點。

●林華偉選秀輪次挑戰前段班 大學2左投也是焦點

19歲右投手林華偉去年從穀保家商畢業投入選秀，在第12輪被富邦悍將選進，但經過評估，林華偉選擇先到台體大磨練。林華偉找回球速，目前最快球速約148公里，在先前春季聯賽展現不錯三振功力。

林華偉母隊教練、職棒退役的林柏佑曾評價，林華偉的投球姿勢算有點3/4出手位置，因為球質好、球進壘會竄，品質不錯，兩好球之後能將球控制在邊邊角角的位置，是最大的成長。

林華偉多一年磨練成長許多，悍將領隊林華韋也曾透露有持續關注林華偉。林華偉被評價進到職棒後有機會以先發投手養成，今年選秀順位應能在前段班。

文化大學右投林旺熙有球速優勢，最快球速約151公里，滑曲球的角度不錯，直球與滑曲球速差可以達約25公里，能有效製造速差、擾亂打者；球探評價他球的尾勁不錯，但滑曲球是否能對付左打者待觀察。

台體大20歲右投手曾家輝近一年也有不少的進步，是台體大年初拿下大專棒球聯賽（公開一級）冠軍的功臣之一，拿下投手獎，大二就扛起球隊救援防線，控球穩定、最快球速也曾投到146公里。

大學另兩名左投手也是焦點，嘉義大學投手陳聖文大一因為傷勢沒有出賽紀錄，但在年初大專棒球聯賽（公開一級）投出好表現，也在春季聯賽拿下三振王。

南華大學左投黃群是母隊總教練蔡仲南口中具有「大投手」條件的潛力好手，除直球外，有曲球、滑球、伸卡、指叉變速球，球種不少，最快球速可達146公里，也是大學隊投手群中的焦點。

●高中投手王柏傑、曾奕翔拚前3輪 周彥農資質佳

今年高中投手突出的不如野手多，預期順位最佳的將是壽山高中左投王柏傑，最快球速約143公里，球探評價投球柔軟度佳、機制穩定，控球不錯，有機會朝先發養成，挑戰前3輪。 中職34年選秀，今年高中投手十分突出的不如野手多，預期順位最佳的投手將是壽山高中左投王柏傑，有機會朝先發養成，挑戰前3輪。圖為王柏傑3月1日高中木棒聯賽出賽畫面。（學生棒球運動聯盟提供）

鶯歌工商左投曾奕翔從高一就是球隊主力，後來因為手肘鈣化休息一段期間，測試會上飆出平生涯最速146公里，變化球種有曲球、變速球、滑球，個性成熟冷靜，也被看好挑戰3輪內。先前傳出有望旅外消息，但據了解國外球團在正式報價前，曾奕翔就決定專心投身中職選秀，並無合約共識。

北科附工賴胤豪最快球速約149公里，高中3年續航力、控球、比賽解讀能力都有增加，改變滑球握法，與美職大聯盟日籍好手大谷翔平的滑球類似，橫移的幅度比較大，也是重要武器，被評價是後援投手類型。

三民高中身高190公分投手周彥農有身材優勢，最快球速約144公里，球的品質好、控球佳、滑球出色，一直都是球探追蹤的焦點球員，先前有球探評價周彥農有機會挑戰2輪，但因為近期周彥農都沒有出賽機會，也有球探擔心是否受傷勢影響，是影響順位的變數，但仍是今年被評價資質突出的投手。