快訊

南京西路天坑擴大！北市府：馬路雙向封閉 周遭108戶緊急停水

塞佛里諾步上王建民後塵 洋基「40號」讓人不勝唏噓

向獨裁者說不！當臉書助長威權，我們該刪掉放棄嗎？

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中央社／ 台北10日電
林子偉。 報系資料照
林子偉。 報系資料照

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子偉的投入成最大亮點，挑戰睽違8年的旅外野手狀元。

2023年中職新人球員選拔會將於12日舉行，此次總計178名球員符合選秀資格，包括97名通過測試會獲推薦的球員，人數比去年的185人少。整體評價前段順位野手將略優於投手，去年選前也被評為選秀小年，但今年普遍評價認為比去年「更小年」，各隊非必要應不會多選。

中職新軍台鋼雄鷹去年首度參與選秀會，球隊從零開始，一口氣選進30名球員，今年第2度參加選秀會，將由隊史首任總教練洪一中領軍，但因為球隊已有雛型，先前洪一中在測試會時受訪表示，今年預期將選入球員約10人左右。

●台鋼雄鷹狀元兩派觀點 即戰力林子偉呼聲高

29歲的旅外好手林子偉在報名截止最後一日交報名表，成為本屆選秀最大咖。林子偉是高雄那瑪夏區出身球員，與將主場設在高雄澄清湖的台鋼雄鷹有地緣關係，台鋼雄鷹明年正式投入一軍賽事，除了比技術，也亟需指標性的看板球星，林子偉是合理人選。

林子偉2012年與美國職棒波士頓紅襪隊簽約，展開旅美生涯。2017年首度升上大聯盟，先後待過紅襪、明尼蘇達雙城隊、紐約大都會隊，2022年季中被釋出，也曾在美國獨立聯盟、澳洲職棒打球，目前效力美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）。

林子偉在大聯盟以游擊出賽場次最多，二壘、三壘、外野都可以守，大聯盟生涯共102場出賽，總計敲出43支安打、1發全壘打、2次盜壘成功，打擊率2成23。

據了解，林子偉在正式繳交報名表前，就由經紀公司與台鋼雄鷹談過數次。台鋼雄鷹僅表示，內部開會時對於選即戰力或者高中潛力好手也有兩派觀點。

林子偉內外野位置都可勝任，打、跑、守都是高水準，狀元呼聲高，最差也不會掉出前2順位；林子偉若成台鋼狀元，將是繼2015年義大犀牛（富邦悍將前身）選進林哲瑄後，睽違8年再有旅外返台野手當狀元。

●旅外資歷3投也成焦點 林暉盛順位被看好

去年選秀首輪7名球員中，高中應屆畢業生有5人、旅外資歷球員2人，今年預期也會差不多。首輪高中球員與旅外資歷球員占優勢，除了林子偉外，具旅美資歷的右投手林暉盛也被視為首輪熱門。

24歲右投林暉盛旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，今年留在台灣與跟著中信兄弟練球，也與兄弟簽下自行培訓合約，二軍出賽飆速150公里。林暉盛被視為即戰力，有球威、但穩定性稍嫌不足，進到中職後先發、後援養成兩派意見皆有，首輪呼聲高。

23歲左投張景淯旅美最高層級為新人聯盟，先前在亞運培訓隊內賽有實戰出賽，仍有破145公里的球速、保持實戰狀態，跟著味全龍隊二軍練球，龍隊總教練葉君璋也有好評，稱讚他球質不錯、投球角度佳，是有天分的球員。

至於24歲左投王志庭，旅美生涯最高層級到小聯盟1A，先前因為肩膀傷勢休養，有較長時間沒有實戰出賽，在亞運隊內賽登板時仍沒調整到實戰強度，球速發揮不如預期，王志庭有左投優勢、球質佳，但球探仍對他的傷勢有疑慮，可能會影響順位。

今年選秀會順位，台鋼雄鷹有狀元籤，接著依序為富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，台鋼雄鷹前2輪可以在各隊完成指名後、多指名1名球員。

台鋼雄鷹 林子偉 選秀

延伸閱讀

中職／名氣與身手都不如鋒哥 林子偉是否值千萬年薪？

中職／178人報名選秀名單揭曉 林子偉列在二壘手

中職／雙林衝擊選秀會狀元 統一獅反成最大贏家

中職／林子偉報名選秀 林岳平嘆選不到要守株待兔

相關新聞

日職／宋家豪封鎖軟銀打線 生涯百中繼只差5場

樂天隊今天在仙台主場再戰軟銀隊，旅日好手宋家豪6局上登板，順利完成中繼任務，成為樂天5：1獲勝的功臣之一；宋家豪投1局無...

日職／日職台將二軍對決 王柏融從王彥程手中敲二壘打

日職台灣好手今天在二軍同場對決，日本火腿鬥士隊的王柏融從東北樂天金鷲隊的王彥程手中敲出二壘安打，總計3打數敲1支安打，選...

中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子...

中職／高中重砲拚選秀順位 王念好、林佳緯有雙位數全壘打潛力

中職34年選秀會將於12日登場，今年高中應屆畢業生野手有望在首輪占一半，三壘重砲王念好、外野好手林佳緯都被看好有單季雙位...

中職／林華偉林建宏再拚選秀 已簽再度指名同意書

中職選秀會將於12日登場，台體大投手林華偉及林建宏去年分別獲富邦悍將、台鋼雄鷹隊指名，但沒有加盟，兩人都已經簽署同意球團...

中職／台鋼雄鷹伍祐城二軍先發飆150公里 胡冠俞敲再見安

中職二軍例行賽台鋼雄鷹今天與統一獅隊交手，雄鷹隊投手伍祐城先發投5局1責失分，飆速150公里、無關勝敗，雄鷹隊9局下靠著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦