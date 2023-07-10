中職／選秀小年最大咖 林子偉挑戰睽違8年旅外野手狀元

中職34年選秀會將於12日登場，今年被視為「選秀小年」，首輪預期仍是旅外和高中應屆畢業生天下，具美職大聯盟資歷的好手林子偉的投入成最大亮點，挑戰睽違8年的旅外野手狀元。

2023年中職新人球員選拔會將於12日舉行，此次總計178名球員符合選秀資格，包括97名通過測試會獲推薦的球員，人數比去年的185人少。整體評價前段順位野手將略優於投手，去年選前也被評為選秀小年，但今年普遍評價認為比去年「更小年」，各隊非必要應不會多選。

中職新軍台鋼雄鷹去年首度參與選秀會，球隊從零開始，一口氣選進30名球員，今年第2度參加選秀會，將由隊史首任總教練洪一中領軍，但因為球隊已有雛型，先前洪一中在測試會時受訪表示，今年預期將選入球員約10人左右。

●台鋼雄鷹狀元兩派觀點 即戰力林子偉呼聲高

29歲的旅外好手林子偉在報名截止最後一日交報名表，成為本屆選秀最大咖。林子偉是高雄那瑪夏區出身球員，與將主場設在高雄澄清湖的台鋼雄鷹有地緣關係，台鋼雄鷹明年正式投入一軍賽事，除了比技術，也亟需指標性的看板球星，林子偉是合理人選。

林子偉2012年與美國職棒波士頓紅襪隊簽約，展開旅美生涯。2017年首度升上大聯盟，先後待過紅襪、明尼蘇達雙城隊、紐約大都會隊，2022年季中被釋出，也曾在美國獨立聯盟、澳洲職棒打球，目前效力美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）。

林子偉在大聯盟以游擊出賽場次最多，二壘、三壘、外野都可以守，大聯盟生涯共102場出賽，總計敲出43支安打、1發全壘打、2次盜壘成功，打擊率2成23。

據了解，林子偉在正式繳交報名表前，就由經紀公司與台鋼雄鷹談過數次。台鋼雄鷹僅表示，內部開會時對於選即戰力或者高中潛力好手也有兩派觀點。

林子偉內外野位置都可勝任，打、跑、守都是高水準，狀元呼聲高，最差也不會掉出前2順位；林子偉若成台鋼狀元，將是繼2015年義大犀牛（富邦悍將前身）選進林哲瑄後，睽違8年再有旅外返台野手當狀元。

●旅外資歷3投也成焦點 林暉盛順位被看好

去年選秀首輪7名球員中，高中應屆畢業生有5人、旅外資歷球員2人，今年預期也會差不多。首輪高中球員與旅外資歷球員占優勢，除了林子偉外，具旅美資歷的右投手林暉盛也被視為首輪熱門。

24歲右投林暉盛旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，今年留在台灣與跟著中信兄弟練球，也與兄弟簽下自行培訓合約，二軍出賽飆速150公里。林暉盛被視為即戰力，有球威、但穩定性稍嫌不足，進到中職後先發、後援養成兩派意見皆有，首輪呼聲高。

23歲左投張景淯旅美最高層級為新人聯盟，先前在亞運培訓隊內賽有實戰出賽，仍有破145公里的球速、保持實戰狀態，跟著味全龍隊二軍練球，龍隊總教練葉君璋也有好評，稱讚他球質不錯、投球角度佳，是有天分的球員。

至於24歲左投王志庭，旅美生涯最高層級到小聯盟1A，先前因為肩膀傷勢休養，有較長時間沒有實戰出賽，在亞運隊內賽登板時仍沒調整到實戰強度，球速發揮不如預期，王志庭有左投優勢、球質佳，但球探仍對他的傷勢有疑慮，可能會影響順位。

今年選秀會順位，台鋼雄鷹有狀元籤，接著依序為富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，台鋼雄鷹前2輪可以在各隊完成指名後、多指名1名球員。