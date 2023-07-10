中職／高中重砲拚選秀順位 王念好、林佳緯有雙位數全壘打潛力

中職34年選秀會將於12日登場，今年高中應屆畢業生野手有望在首輪占一半，三壘重砲王念好、外野好手林佳緯都被看好有單季雙位數全壘打潛力，力拚成為今年高中生最佳順位。

中華職棒34年季中新人選秀會將於12日登場，「角落重砲」和「中線好手」各有支持者。高中應屆畢業生北科附工三壘手王念好狀元呼聲高，穀保家商中外野手林佳緯預期也不會掉出前3順位，各隊考量不同，兩人都有機會拚今年高中畢業生最佳順位。

右打的王念好三壘守備表現中規中矩，但打擊爆發力極佳、揮棒速度快，與2019年味全龍隊選入的三壘狀元劉基鴻相比，守備靈活度還可以更好，但球探評價，王念好打擊方面無論力量、爆發力、技巧等，全面性都優於同時期的劉基鴻。

左打的林佳緯是中外野手，守備上無論對球擊出後瞬間的判斷、守備範圍都有不錯水準，從高一就敲出5轟，高二有遇到低潮期，但高中累積全壘打數約10轟。運動能力佳，本壘板紀律好、擊球的落點廣，具長打實力，球探評價林佳緯比高中同期的林安可還會打，也有球探認為打擊有望長成蘇智傑。

穀保家商左打外野手邱鑫也是首輪熱門，邱鑫類型似統一獅隊外野手陳傑憲，安打穩定輸出，棒子很黏、不容易被三振，具有腳程優勢，球探評價邱鑫雖然類型似陳傑憲，但長打應該可以有更好的發揮。 北科附工三壘好手王念好力拚成為今年高中生最佳順位。 中央社

●高中游擊劉俊緯最佳 陽念祖、林泓弦也吸睛

今年高中應屆畢業生3名游擊手是討論焦點，穀保家商游擊手劉俊緯是首輪熱門。劉俊緯高中3年穩定性佳、打擊有力量一直是優勢，近一年也不斷要求自己，守備方面減少不必要的踮步，縮短處理球的時間，是攻守評價平均的游擊好手。

台東體中游擊手陽念祖、成德高中游擊手林泓弦也很吸睛，陽念祖運動能力佳，游擊守備範圍大，高中長打能力增加、打擊力量不錯，替評價加分、有機會挑戰前2輪；林泓弦守備優勢為穩定性較佳，攻擊特色是不容易被解決，也是游擊熱門。

●大學游擊陳飛霖有優勢 王威倫參選是話題

大學隊野手評價雖不如高中應屆畢業生突出，但也有潛力股。國立體大二壘手林逸翔運動能力不錯，屬於安打型的野手，攻守兩端平均。

崑山科大游擊手陳飛霖也吸引球探目光，崑山教練陳該發給子弟兵好評，點出陳飛霖有左打優勢、腳程快， 游擊守備中規中距，攻守跑有一定水準。

大學隊野手另一話題是國立體大外野手王威倫，王威倫是前兄弟象打擊王王光輝的兒子，也是中信兄弟野手王威晨的弟弟，先前曾因傷影響出賽，去年也遇到一段低潮期，哥哥王威晨會協助他看影片找問題。王威倫是安打型好手，腳程是優勢，若獲球隊青睞，無論與哥哥同隊或者同場對決，都會是話題。