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日職／宋家豪封鎖軟銀打線 生涯百中繼只差5場
樂天隊今天在仙台主場再戰軟銀隊，旅日好手宋家豪6局上登板，順利完成中繼任務，成為樂天5：1獲勝的功臣之一；宋家豪投1局無失分，奪下本季第8場中繼成功，離生涯百中繼只差5場。
樂天先發投手藤井聖投5局，被揮出5支安打、失1分，在4：1領先時退場，接下來4名投手宋家豪、酒居知史、鈴木翔天、松井裕樹各投1局無失分，樂天不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出5連勝。
宋家豪6局上面對軟銀4棒柳田悠岐，讓他揮出中外野飛球出局，接下來雖被戴斯派耶（Alfredo Despaigne）、 牧原大成連揮安打攻占一、二壘，但他即時穩住場面，讓栗原陵矢揮出二壘滾地球，形成雙殺結束軟銀攻勢，生涯7年第95場中繼成功到手。
宋家豪對軟銀3連戰拿到2中繼，本季出賽25場投出1勝8中繼、防禦率2.59。
樂天最近在仙台主場5戰全勝，接下來從11日起，連續8場比賽都在客場，25日再回主場，宋家豪本月很有機會完成百中繼紀錄。
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