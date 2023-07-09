日職／日職台將二軍對決 王柏融從王彥程手中敲二壘打

日職台灣好手今天在二軍同場對決，日本火腿鬥士隊的王柏融從東北樂天金鷲隊的王彥程手中敲出二壘安打，總計3打數敲1支安打，選到1保送，王彥程則是先發投4局僅失1分。

火腿隊二軍今天對上樂天二軍賽事，王柏融先發打第3棒、擔任左外野手，1局下2出局後，首打席就面對同樣來自台灣的王彥程，且是同樣出身自榖保家商的學長、學弟，第2球就鎖定到143公里直球，敲出中間方向二壘安打，接著火腿隊的清水優心、木村文紀也都敲安打，火腿隊攻下1分。

不過，王彥程僅在1局下掉分，總計此戰用72球先發投4局，被敲7支安打，出現1次保送，送出4次三振，失掉1分，本季目前在二軍防禦率7.82。王柏融在3局下遭到王彥程三振，5局下選到保送上壘，8局下擊出二壘滾地球出局，總計3打數敲出1支安打，目前二軍打擊率2成08。

樂天二軍在3局上攻下1分追平後，5局上再發動攻勢，出現6支安打、1次保送，其中黑川史陽轟出滿貫全壘打，包辦4分打點奠定勝基，以5比1領先；7局上樂天靠著阿部壽樹轟陽春砲再添1分後，8局上又靠著3支二壘安打、1支一壘安打得3分，終場樂天二軍就以9比3擊敗火腿隊二軍。