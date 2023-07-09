中職／林華偉林建宏再拚選秀 已簽再度指名同意書

中職選秀會將於12日登場，台體大投手林華偉及林建宏去年分別獲富邦悍將、台鋼雄鷹隊指名，但沒有加盟，兩人都已經簽署同意球團再度指名的同意書。

19歲投手林華偉去年從穀保家商畢業之後投入中職選秀，被富邦悍將在第12輪指名，悍將領隊「校長」林華韋指名「校長」林華偉也成為話題，但林華偉評估考慮後，決定放棄加盟，先到台體大就讀磨練。

19歲投手林建宏去年從東石高中畢業之後投入中職選秀，被台鋼雄鷹隊在第22輪指名，後來考量輪次也決定放棄加盟，到台體大就讀磨練。

根據中職規章第16章「新人球員選拔辦法」第90條「再次選拔」規定，喪失與指名球員締結球員契約權的球團，於下次選拔會議中不得再次指名該球員，除非該球員以書面提出願意再度被該球團指名的承諾、或該球員於下次選拔會議中未被其他球團指名時。

兩人都已經簽署同意書，林華韋先前受訪時曾表示，持續關注林華偉。悍將若有興趣，今年有望再出現「校長」指名「校長」的情況。

林華偉近一年出賽有不錯的表現，在全國成棒甲組春季聯賽預賽出賽3場先發，總計投16局被敲出9支安打，投出2次四壞保送、有13次三振，失掉3分（1分責失分），戰績2勝、防禦率0.56。

林建宏在全越盃台灣甲組成棒邀請賽也是先發出賽，投2場共7局，失掉2分（1分責失分），戰績1勝，防禦率1.29。