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中職／台鋼雄鷹伍祐城二軍先發飆150公里 胡冠俞敲再見安

中央社／ 台北8日電
中華職棒台鋼雄鷹隊8日在二軍例行賽與統一獅隊二軍交手，雄鷹投手伍祐城先發主投5局失2分含1責失分，飆速150公里、終場無關勝敗。（台鋼雄鷹提供）中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊8日在二軍例行賽與統一獅隊二軍交手，雄鷹投手伍祐城先發主投5局失2分含1責失分，飆速150公里、終場無關勝敗。（台鋼雄鷹提供）中央社

中職二軍例行賽台鋼雄鷹今天與統一獅隊交手，雄鷹隊投手伍祐城先發投5局1責失分，飆速150公里、無關勝敗，雄鷹隊9局下靠著靠著胡冠俞再見內野安打送回致勝分，以3比2拿下勝利。

中華職棒二軍例行賽台鋼雄鷹隊今天在嘉義市立棒球場迎戰統一獅隊，雄鷹隊今天派出投手伍祐城先發，伍祐城開賽稍微不穩，接連投出2次四壞保送，再發生守備失誤，1人出局後被敲出滾地球失掉1分。

伍祐城3局上再有危機，被敲安打、投出觸身球保送，但力守不失分，4局上1人出局後再連投2次四壞保送，被柯育民敲安、再掉1分，5局上讓獅隊打者3上3下、完成投球任務。

雄鷹隊2局下有攻勢，靠著杜家明、王博玄、曾宸佐接連安打先拿1分，再靠著高飛犧牲打送回第2分，兩隊8局打完2比2僵持不下。

雄鷹隊9局下再起攻勢，1人出局後曾宸佐獲得觸身球保送，靠著犧牲觸擊上到二壘，胡冠俞敲再見安，內野安打讓曾宸佐一口氣從二壘跑回本壘。

雄鷹隊先發投手伍祐城今天總計用100球投5局，被敲出3支安打，投出5次四死球、3次三振，失掉2分（1分責失分），官方紀錄最快球速150公里、無關勝敗；雄鷹隊勝投為今天後援1局無失分的陳暐皓。

台鋼雄鷹 曾宸佐 中職

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