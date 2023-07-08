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棒球／全國社區棒球大賽決戰台中 最強隊伍將出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「全國社區學生棒球大賽」全國賽在台中舉行，各級「最強社區球隊」即將脫穎而出。圖／台中市政府運動局提供
「全國社區學生棒球大賽」全國賽在台中舉行，各級「最強社區球隊」即將脫穎而出。圖／台中市政府運動局提供

近年台中市力推棒球運動，繼今年3月世界棒球經典賽成功舉辦後，「全國社區學生棒球大賽」接連登場，各級「最強社區球隊」即將脫穎而出，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，鼓勵小球員展現實力、享受比賽。

全國社區學生棒球大賽今日於東海大學棒球場舉辦全國賽開幕儀式，9日起也將於剛啟用的「台中國際壘球運動園區」等5地同時熱鬧開打，進行最終決賽，冠軍將在7月16日誕生。

李昱叡表示，盧市長非常重視台中棒球發展與扎根，歡迎全國晉級的球隊齊聚台中，感謝熱情陪伴的家長與教練團，以及小選手們到訪台中，除參加賽事之外，也可以享受台中城市之美。

運動局表示，112年全國社區學生棒球大賽」由教育部體育署、台中市政府運動局指導，台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦，除原有U10及U12兩個組別，今年特別增設U15組及女子組，兩支女子球隊「好棒無敵」及「好棒無限」於上午進行兩場交流賽，透過Live直播讓更多人瞭解女子棒球的發展。

運動局指出，今日舉辦開幕同時也辦理園遊會暨趣味競賽，邀請所有晉級全國賽的球隊齊聚共襄盛舉，秉持著社區棒球以球會友、快樂打棒球的精神，開幕典禮後也安排「U10華南金控跑壘大賽」、「U15阿華田全壘打大賽」及「U12未來之星對抗賽」三項活動，透過「趣味競賽」進行交流。

「全國社區學生棒球大賽」全國賽在台中舉行，台中市政府運動局長李昱叡（前排右五）代表市長盧秀燕到場。圖／台中市政府運動局提供
「全國社區學生棒球大賽」全國賽在台中舉行，台中市政府運動局長李昱叡（前排右五）代表市長盧秀燕到場。圖／台中市政府運動局提供

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，首屆全國社區學生棒球大賽在台中舉辦即獲得熱烈迴響，今年第二屆賽事能夠擴大舉辦，教育部體育署與台中市運動局及東海大學均大力支持，更承蒙許多企業的協助，及所有投入社區棒球的球隊及家長力挺，期盼未來有更多人加入推廣社區棒球，讓社區棒球發展日益茁壯。

運動局說明，這次賽事提供「東海大學棒球場」及「台中國際壘球運動園區」轉播服務，家長及球迷可以透過緯來精采台、愛爾達電視、Get win sport YouTube 及Twitch頻道、麥卡貝電視、公視＋收看精彩賽事。

今日開幕典禮包括運動局長李昱叡、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、東海大學副校長劉正、體育署專門委員周國金、文化休閒運動協會榮譽理事長秦熙嶽、台灣女子棒球運動推廣協會理事長錢欣婷、華南金控處長陳伯壎、台中成棒隊總教練鄭達鴻、教練楊承駿、張正偉、林克謙、隊長陳敏賜、隊員陽耀勳等人均出席。

棒球 體育署 陽耀勳

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