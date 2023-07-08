MLB／翔平百安+大谷百K連3季達陣 前一人已是133年前

天使隊「二刀流」大谷翔平今天安打終於開張，終結連13打席無安打乾旱期，更寫下連續三季「100安、100K」的罕見紀錄，大聯盟前一次出現已經是133年前。

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，3打數敲出1支安打，另有1次四壞保送，雖然終止個人進入7月來的低潮，但天使仍以4：11敗給道奇隊。

4局上大谷作為首名打者敲出右外野安打，並靠莫尼亞克（Mickey Moniak）的三分砲回來得分，7局上穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）補上陽春砲，還是追不上掉分速度。

道奇全場敲出11支安打有5發是全壘打，1局下弗里曼（Freddie Freeman）陽春砲、2局下馬丁尼茲（J.D. Martinez）陽春砲、8局下史密斯（Will Smith）兩分砲，而貝茲（Mookie Betts）更在3局下、5局下都轟出陽春砲。

大谷翔平的安打依舊寫下紀錄，這支本季第100安加上登板累積的132次三振，連續三個球季都寫下百安、百K，大聯盟前一次出現已經是1890年的戴利（ED Daily）、泰瑞（Adonis Terry）。

再加上目前累積的100.1局投球，大谷翔平在明星賽前就已經達成「3個100」壯舉，寫下個人最速紀錄，2021年拿下MVP時，大谷是在8月18日累積100安、100K、100局，去年則是在8月7日達陣，今年早了整整1個月。