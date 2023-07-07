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日職／宋家豪投1局無失分 奪日職生涯第94次中繼成功

中央社／ 台北7日電
宋家豪。 擷圖自推特(資料照)
宋家豪。 擷圖自推特(資料照)

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，用11球演出3上3下，雖然軟銀隊在第6局反攻4分，不過最終樂天還是以6比5險勝軟銀，宋家豪拿下本季第7次中繼成功。

樂天今天在主場迎戰福岡軟銀鷹隊的賽事，宋家豪在8局上、球隊僅1分領先時登板，三振掉谷川原健太之後，讓中村晃擊出二壘滾地球出局，再讓三森大貴擊出游擊平飛球出局。總計宋家豪僅用11球投1局，演出3上3下無失分，單場最快球速149公里，目前防禦率2.70。

樂天打線在1局下2出局後展開攻勢，小鄉裕哉選到保送後，淺村榮斗、佛朗哥（Maikel Franco）、辰己涼介接連敲安打攻下2分，伊藤裕季也再一棒轟出3分砲，取得5比0領先；3局下佛朗哥敲出陽春全壘打，樂天再攻下1分。

不過軟銀在5局上展開反攻，中村晃、近藤健介敲安打追回1分；6局上先是栗原陵矢轟出陽春砲，接著軟銀攻佔滿壘後，近藤健介敲安打送回1分，柳田悠岐再敲出安打帶有2分打點，單局攻下4分。

不過樂天牛棚投手群鈴木翔天、渡邊翔太、宋家豪、松井裕樹都沒有失分，最終樂天以6比5險勝，宋家豪拿下本季第7次中繼成功，同時也是日職生涯第94次，距離生涯百中繼僅剩6次，就可以成為台灣旅日球員首人達成此里程碑。

樂天金鷲 宋家豪 軟銀

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