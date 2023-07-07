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中職／明星賽兩天各50位女孩班表來了 李多慧連跳兩天

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今年中華職棒明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場開打，聯盟今天公路兩天賽事的女孩應援班表，最強外援李多慧兩天都不缺席。圖／中華職棒提供
今年中華職棒明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場開打，聯盟今天公路兩天賽事的女孩應援班表，最強外援李多慧兩天都不缺席。圖／中華職棒提供

今年中華職棒明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場開打，聯盟今天公路兩天賽事的各50名女孩應援班表，最強外援李多慧兩天都不缺席。

今年賽事由亞冠賽中華隊、明星隊交戰，場邊嬌點則是百人女孩應援團，女孩陣容包括林襄、籃籃、畇二、希希、瑟七、艾璐、KIKI、小映、慈妹、秀秀子、潔米等人均在列，李多慧首度參與中職明星賽，加入最大女孩應援團且兩日應援都不缺席。

「全台最大髮香區」兩天各有50位女孩一同應援，與球迷一起享受這場棒球饗宴。聯盟表示，有那麼多女孩出席明星賽帶動球迷強勢應援，預期將再帶動一波購票潮。

明星賽首日預售票目前已突破1.4萬張，次日預售票則突破1萬張，兩日合計售出2.4萬張，有機會突破去年兩日的總銷量2.75萬張的明星賽史上最高進場人數紀錄。

聯盟指出，目前明星賽首日內野下層即將完售，內野上層還有部分票券熱賣中。次日內野下層約剩不到500張，內野上層還有部分票券熱賣中。

明星賽 李多慧 棒球

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