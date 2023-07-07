棒球／陽岱鋼曾想過直接旅美 解釋日美訓練差異

36歲老將陽岱鋼離開日本職棒後，轉戰美國獨立聯盟追夢，他近日接受日媒訪問，暢談旅美生涯的點點滴滴。

陽岱鋼目前效力大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers），日媒《Full-Count》記者川村虎大前去採訪，他認為陽岱鋼的身體狀況不輸日職時期，甚至肩膀變得更強壯。陽岱鋼也自認目前狀態很好，「與年齡無關，隊友都20幾歲，我年紀比較大，但只要上場就會全力以赴。」

獨立聯盟的環境和日職有明顯差異，比賽結束後營業店家很少，陽岱鋼透露自己在4月受傷後開始下廚，「在日本只會考慮油的攝取量，來到這開始學習營養知識。」

陽岱鋼其實2006年就嚮往旅美，曾考慮過直接旅美，但最後決定先在日本取得成績，再考慮赴美。儘管3年前巨人提過續約，但他仍決定去美國、澳洲打球，他坦言，「很難走自己想走的路，留在日本打球是正確的，但心中有嚮往，希望能在國外打球，所以來到這裡。」

陽岱鋼也解釋日美兩地訓練差異，他認為日本團隊練習時間長，美國球員在團隊練習前就做好個人準備，「我曾疑惑為什麼美國打擊練習第1球就全力揮棒，原來大家都先在其他地方練完後，才進入正式訓練。我開始思考該如何做準備，有這種想法很重要。」

陽岱鋼本季出賽41場，敲出6轟、25打點，打擊三圍是.257/.345/.429。陽岱鋼不設限未來目標，「這裡是勝敗的世界，不管年紀多大，我想展現最佳狀態，看自己能達到何種境界。」