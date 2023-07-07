中職／2男神加入傑尼獅 威廉開球外還要找艾璐習舞

7月15日、16日統一獅隊「兆豐銀行傑尼獅-少年偵探團」主題日登場，用充滿校園感的青春風格來釋放傑尼獅魅力，也邀請兩位男神「小提琴魔法師」林子安以及演員兼主持人威廉，擔任兩天賽前開球嘉賓。

15日開球的演奏家林子安在古典、流行樂界優游自如，出身於音樂世家的他，7歲開始習琴、師出蘇顯達、李俊穎、王子承、翁志偉等台灣小提琴大師，為臺北國立藝術大學音樂系畢業的高材生。

林子安近年來除古典音樂領域外，也積極參與跨界演出，曾與眾多知名藝人如陳奕迅、江蕙、張清芳、阿妹、蕭煌奇、Alin合作，本次將挾帶著他在YouTube上的超高人氣，攜手同樣在個人YouTube頻道擁有數百萬觀看點閱的薩克斯風手歡歡（黃敏惠），於開球當天一起登上台南棒球場為現場球迷朋友帶來一系列精采演奏。

接下16日開球任務的威廉則是近期在各大綜藝節目的熟面孔，因為喜愛運動，從小就看中華職棒，而本身與胡智爲、唐肇廷等獅隊選手也都是朋友。

「登上職棒投手丘開球是我在演藝圈工作裡的夢想清單之一。」威廉表示，這次能夠為元老球隊統一獅登板開球，對他來說意義非凡，很感謝統一獅讓他圓夢，也希望到時不要漏氣、開出好球以延續統一獅上半季冠軍氣勢，繼續拿下總冠軍。

身為前偶像男團的威廉，如今全方位發展，在戲劇、主持皆闖出屬於自己的一片天，這次不僅是將擔任開球儀式嘉賓，也要展現自己全能的一面，與Uni-girls揮汗共舞帶來開場驚喜演出，為此威廉特別情商球團最美啦啦隊人妻艾璐指導較不擅長的舞蹈，以成為最強舞者廖威廉為目標，希望球迷們朋友們能夠進場為他加油。