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中職／兄弟宣布來自墨聯的新洋投 譯名定調「艾里歐」
中信兄弟隊今天正式宣布新洋將Emilio Vargas完成簽約，譯名為「艾里歐」，預計7月中旬抵達台灣。
26歲投手艾里歐來自多明尼加，身高190公分、體重99公斤，為右投右打，去年效力於美國職棒芝加哥白襪3A夏洛特騎士隊，今年則於墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊出賽，13場出賽皆為先發，戰績5勝4敗、防禦率4.50，共計70局投球局數，送出66次三振、20次保送，每局被上壘率1.34。
艾里歐昨天已在個人IG上「暴雷」，自介欄位加上「中信兄弟」，透過限時動態感謝兄弟球團給予機會，也感謝貓頭鷹隊的教練、隊友及球迷，讓自己的職業生涯有機會開展出新的道路。
補進艾里歐後，兄弟現有洋將陣容為投手德保拉（José De Paula）、泰樂（Tyler Viza）、金安（Nick Kingham），以及捕手福來喜（Francisco Peña）。球團表示，期待艾里歐的加入，與黃衫軍一同為下半季奮戰。
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