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中職／林暉盛二軍「開箱」1局3K 150公里火球有5顆

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前旅美投手林暉盛決定投身今年中華職棒選秀，今天先在二軍登板，1局無失分、3次三振。圖／擷取自CPBL TV
前旅美投手林暉盛決定投身今年中華職棒選秀，今天先在二軍登板，1局無失分、3次三振。圖／擷取自CPBL TV

前旅美投手林暉盛決定投身今年中華職棒選秀，今天先在二軍「開箱」，登板1局無失分、3次三振，幾乎全部速球對決，最快球速來到151公里。

林暉盛在6月26日與中信兄弟隊簽下自行培訓合約，目前都跟著中信兄弟二軍訓練，先前自辦賽也有出場投球前，今天在二軍兄弟與樂天桃猿隊之戰，首次正式登板。

8局下林暉盛上場，1顆150公里速球被藍震威敲出安打，隨後面對林耀煌又投出四壞保送，不過接下來連續用三振解決邱勝宥、黃敬瑋、董順傑，凍結壘包。

林暉盛總計1局投24球，其中15顆好球，電視轉播測得5球在150公里以上，最快球速為151公里，不過面對的5名打者中，僅黃敬瑋有一軍經驗。

24歲的林暉盛在2019年加盟美職道奇隊，旅美生涯最高層級上到小聯盟1A，然而2022年8月被釋出後，去年曾前往澳職磨練，原本今年4月要加入美國獨立聯盟，但因簽證問題未能成行，如今確定投入中職選秀，是首輪熱門人選。

林暉盛 中信兄弟 選秀

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