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中職／「桃捷挺猿聯票」7日熱血開賣 4球星登一日票封面

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃捷公司與樂天桃猿隊合作推出機捷優惠聯票，票的圖像是樂天桃猿隊4位人氣球星。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司與樂天桃猿隊合作推出機捷優惠聯票，票的圖像是樂天桃猿隊4位人氣球星。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃園大眾捷運公司今天上午表示，與樂天桃猿球團再次合作推出「桃捷挺猿聯票」，明天（7日周五）熱血開賣，推出4位人氣球星票面圖像，同時新增全家便利商店FamiPort線上劃位服務。

桃捷公司說明，為迎接中華職棒下半季球賽開打回饋球迷，這次推出的挺猿聯票圖像與以往最大不同的地方，是用「年度MVP林立」、「陳陳大丈夫陳冠宇」、「光速神威陳晨威」、「老虎黃子鵬」4位球星的圖像做為這次「桃捷挺猿聯票」的設計版面，分兩款圖像。

「桃捷挺猿聯票」有平日、假日兩款票組，每組包括桃園機場捷運線的「挺猿一日票」及樂天主場例行賽內野門票兌換券各1張。平日票組優惠價400 元，如果以原價計算機捷線一日票320元+球賽兌換券350元等於670元；假日票組優惠價550元，原價機捷線一日票320元加上球賽兌換券500元，等於820元，所以聯票相當優惠。

兩款票組在桃園機場捷運線各車站都能冾購，持有的票面圖像是「年度MVP林立與陳陳大丈夫陳冠宇」。

7 月開賣的挺猿聯票有全家便利商店FamiPort線上劃位功能，要記得持FamiPort票券再去車站兌換「挺猿一日票」，這兩款票組平日票组45O元，假日票组600元，票组票面圖像是「光速神威陳晨威與老虎黃子鵬」。

機捷公司提醒喜愛樂天桃猿隊的「10號隊友們」千萬不要錯過，持有球星圖像的「挺猿一日票」，可蒐藏，還可暢遊桃園機場捷運線沿線景，來趟結合球賽、美食與購物的捷猿小旅行。

樂天桃猿 陳冠宇 陳晨威

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