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中職／悍將官宣了！新洋投叫伍茲 抵台前先研究羅力報告

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒富邦悍將隊今天宣布簽下獨立聯盟右投手伍茲（Stephen Woods Jr.）。圖／富邦悍將隊提供
中華職棒富邦悍將隊今天宣布簽下獨立聯盟右投手伍茲（Stephen Woods Jr.）。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒富邦悍將隊今天宣布簽下獨立聯盟右投手伍茲（Stephen Woods Jr.），預計在7月10日左右抵達台灣，而悍將下半季首戰將從14日在台南對戰統一獅隊展開。

悍將球團表示，將全力協助伍茲調整適應，幫助他早日登板出賽，伍茲本人也從悍將國際球探羅力的經驗分享及分析報告中了解台灣打者習性，並且相當期待能早日登上新莊球場的投手丘，再次感受台灣球迷的熱情並幫助悍將拿下勝利。

28歲的伍茲在2016年選秀會被巨人隊選入美職體系，曾效力過巨人、光芒及皇家隊，並於2022年升上皇家隊3A。今年球季轉戰大西洋聯盟，與林子偉同在長島鴨隊效力，先發出賽11場拿下7勝，主投59.2局繳出60次三振、防禦率3.77，並在5月時被聯盟選為單月最佳先發投手。

伍茲今年3月曾代表義大利來台參加世界棒球經典賽，並在義大利隊對上中華隊的賽事中繼登板，雖有一記失投球遭張育成擊出全壘打，但主投四局僅被敲3安打，是該場比賽義大利隊表現最優異的投手，也展現出他對台灣打者的壓制力。

伍茲 皇家 巨人

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