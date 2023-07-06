中職／期待看到經典賽般熱情 義大利國手自曝加盟悍將

富邦悍將隊新洋投人選預計今天公布，不過義大利國手伍德（暫譯，Stephen Woods Jr.）已經提前宣告自己將加入悍將，期待體驗到經典賽時相同的台灣球迷熱情，甚至提前尋覓自己愛喝的能量飲料。

大西洋聯盟長島鴨隊昨天宣布，陣中投手伍德合約已被悍將買斷，伍德今年投出7勝2敗、防禦率3.77的表現；富邦悍將球團對此則表示，新洋將人選今天稍後會正式公布。

不過伍德在個人IG上已經另類確認消息，他發文感謝長島鴨隊的照顧以及提攜，讓自己有機會繼續在場上奮戰，也感謝悍將，自己有幸能夠在悍將開啟人生新篇章，能夠有機會在中職奮戰。

「我很期待看到相同的球迷熱情。」伍德表示，自己來台參加經典賽時，當時登板對上中華隊感受到台灣球迷的應援聲，「現在請為我應援吧。」

伍德期待能夠趕快來台灣，還提前先問悍將球迷，在台灣找不找得到自己喜歡的能量飲料？不過該品牌在台灣不算常見，恐怕只有網路上才買得到。