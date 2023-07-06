中職／兄弟新洋投是他？墨聯投手自介露端倪

中信兄弟隊新洋投人選浮現，多明尼加籍26歲右投瓦格斯（暫譯，Emilio Vargas）將個人自介加上兄弟所屬球員，即將來台加入下半季戰局。

瓦格斯今年效力於墨西哥聯盟雷多貓頭鷹隊，不過在個人IG上標注了中信兄弟隊，也透過限時動態感謝兄弟球團給予機會，也感謝雷多貓頭鷹隊的教練、隊友及球迷，讓自己的職業生涯有機會開展出新的道路。

多明尼加籍26歲右投瓦格斯（暫譯，Emilio Vargas）將個人自介加上中信兄弟所屬球員。圖／取自Emilio Vargas IG

瓦格斯在2013年加入響尾蛇隊，最高層級來到2A，2019年被釋出後，2021年重返美職加盟白襪，2022年更升上3A，只不過未獲續約，生涯在3A出賽8場是0勝3敗、防禦率6.61，2A的4個球季則是17勝16敗、防禦率3.95。

今年轉戰墨西哥聯盟後，瓦格斯在雷多貓頭鷹隊先發13場拿下5勝4敗，防禦率4.50，70局投球有66次三振、20次保送，被敲5發全壘打。