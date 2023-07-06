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中職／悍將新洋投是義大利國手 經典賽挨張育成一轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊新洋投人選出現，大西洋聯盟長島鴨隊宣布，陣中投手伍德（Stephen Woods Jr.）合約已被悍將買斷。 截圖自長島鴨隊官方推特
富邦悍將隊新洋投人選出現，大西洋聯盟長島鴨隊宣布，陣中投手伍德（Stephen Woods Jr.）合約已被悍將買斷。 截圖自長島鴨隊官方推特

富邦悍將隊新洋投人選出現，大西洋聯盟長島鴨隊宣布，陣中投手伍德（Stephen Woods Jr.）合約已被悍將買斷，台灣球迷對他不會太陌生，今年經典賽他代表義大利隊對中華隊中繼，被張育成炸出追平砲。

長島鴨隊透過官方推特恭喜伍德，他的合約確定被中職富邦悍將隊買斷，而伍德今年在大西洋聯盟投出7勝2敗、防禦率3.77的表現，11場先發、59.2局，投出高達60次三振，但保送也是偏多的27次。

悍將今年開季以肯特、艾普頓、富藍戈和安得勝4位洋投應戰，不過艾普頓季中就因生涯規劃離隊，總教練丘昌榮日前受訪時也表示，球隊持續尋找洋投戰力補強。

伍德在今年3月世界棒球經典賽曾隨義大利隊來台，對戰中華隊第4局中繼登板，一度壓制中華隊攻勢，只不過第6局被張育成轟出2分砲，最終中繼4局被敲3安、丟掉3分責失。

中華隊

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