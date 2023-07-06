U18世界盃／中華隊24人揭曉 6職棒預備軍入列

備戰8月31日在台灣開打的U18世界盃青棒賽，中華隊昨選出24人培訓名單，其中林佳緯、王念好等5人準備投入中職選秀，林盛恩已與美職紅人隊簽約等待報到，6名職棒預備軍都是野手，符合總教練吳柏宏的「長打最強」評估。

U18中華隊第一階段採取藍白對抗賽形式，總計36人投入集訓，遴選出24人名單，進入23日展開的第二階段集訓，屆時將與中職二軍進行8到10場對戰，8月再挑出20人正選名單，回師北部以國外球隊、成棒隊為對手，也提前適應場地。

昨天出爐的24人名單中，捕手胡孟智、內野手王念好、陽念祖、李勛傑、外野手林佳緯、邱鑫，一共5人都在今年中職選秀名單中，而選秀結果12日就會出爐，王念好、林佳緯、邱鑫都是首輪熱門。

原本心向旅外的林佳緯選擇遞交中職報名表，雖知外界評價，但自己不願多想。

林佳緯在對抗賽以「二刀流」出賽，投了3場、累計7局7K、無失分，另外打了6場、總計18打數敲出6支安打，包括2支二壘打、1支三壘打，備戰將以打擊為主、投球為輔；林盛恩暫時被封印一刀，對抗賽專心打擊，要等紅人隊同意才能投球。