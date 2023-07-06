聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊24人揭曉 6職棒預備軍入列

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單出爐，穀保家商好手林佳緯入選。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單出爐，穀保家商好手林佳緯入選。記者蘇志畬／攝影

備戰8月31日在台灣開打的U18世界盃青棒賽，中華隊昨選出24人培訓名單，其中林佳緯、王念好等5人準備投入中職選秀，林盛恩已與美職紅人隊簽約等待報到，6名職棒預備軍都是野手，符合總教練吳柏宏的「長打最強」評估。

U18中華隊第一階段採取藍白對抗賽形式，總計36人投入集訓，遴選出24人名單，進入23日展開的第二階段集訓，屆時將與中職二軍進行8到10場對戰，8月再挑出20人正選名單，回師北部以國外球隊、成棒隊為對手，也提前適應場地。

昨天出爐的24人名單中，捕手胡孟智、內野手王念好、陽念祖、李勛傑、外野手林佳緯、邱鑫，一共5人都在今年中職選秀名單中，而選秀結果12日就會出爐，王念好、林佳緯、邱鑫都是首輪熱門。

原本心向旅外的林佳緯選擇遞交中職報名表，雖知外界評價，但自己不願多想。

林佳緯在對抗賽以「二刀流」出賽，投了3場、累計7局7K、無失分，另外打了6場、總計18打數敲出6支安打，包括2支二壘打、1支三壘打，備戰將以打擊為主、投球為輔；林盛恩暫時被封印一刀，對抗賽專心打擊，要等紅人隊同意才能投球。

吳柏宏評估今年投手陽念希、林鉑濬、張峻瑋都有150公里以上火球，數據上不錯，仍要回歸控球基本面，打者長打力則是近年最佳，「目前看起來打擊比較不會有斷層。」

U18世界盃青棒中華隊24人培訓名單出爐。圖／中華棒協提供
U18世界盃青棒中華隊24人培訓名單出爐。圖／中華棒協提供

張峻

延伸閱讀

U18世界盃／林佳緯「二刀流」打為主 選秀首輪不敢想

U18世界盃／進入24人名單 混血捕手林立恩帶功課返美

U18世界盃／24人培訓名單出爐 「火球男」蕭齊連兩年落榜

U18世界盃／中華藍白9戰打完 教頭吳柏宏評：長打近年最強

相關新聞

U18世界盃／24人培訓名單出爐 「火球男」蕭齊連兩年落榜

U18世界盃青棒中華隊藍白對抗賽今天結束，24人培訓名單也隨後出爐，紅人隊林盛恩與中職預備軍林佳緯、王念好等人都入選，較...

U18世界盃／林佳緯「二刀流」打為主 選秀首輪不敢想

U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單今天出爐，穀保家商好手林佳緯入選，雖然在藍白對抗賽中「二刀流」上陣，但備戰上以打為...

U18世界盃／進入24人名單 混血捕手林立恩帶功課返美

U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單今天出爐，混血捕手林立恩順利入選，中間空檔他要先返美一段時間，總教練吳柏宏給的功課...

U18世界盃／中華隊24人揭曉 6職棒預備軍入列

備戰8月31日在台灣開打的U18世界盃青棒賽，中華隊昨選出24人培訓名單，其中林佳緯、王念好等5人準備投入中職選秀，林盛...

日職／王柏融5打席3次上壘 支配下期限倒數26天

火腿隊二軍今天繼續面對養樂多隊，王柏融全場3打數1安打，獲得1次四壞球保送、挨1記觸身球，賽後打擊率上升到2成12，距離支配下期限倒數26天。 王柏融今天擔任先發第4棒，鎮守左外野，首局把握養樂

U18世界盃／中華藍白9戰打完 教頭吳柏宏評：長打近年最強

U18世界盃青棒賽中華培訓隊藍白對抗賽9場今天打完，24人名單等待出爐，總教練吳柏宏評估，本屆陣容長打能力應是近年最強，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦