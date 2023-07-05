U18世界盃／林佳緯「二刀流」打為主 選秀首輪不敢想

U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單今天出爐，穀保家商好手林佳緯入選，雖然在藍白對抗賽中「二刀流」上陣，但備戰上以打為主、投為輔，對外界給予的選秀首輪評價，林佳緯說：「我不敢說。」

中職選秀會報名截止前，原本心向旅外的林佳緯遞交報名表，確定投入選秀後被評為有首輪身手，林佳緯雖然知道外界評價，但自己不願多想，「大家都這樣講，但現在也很難說。」

重心還是先放在8月底開打的世界盃，林佳緯在9場藍白對抗賽中打擊手感維持得不錯，出賽6場僅1場未敲安，累積2支二壘打、1支三壘打。

林佳緯表示，去年第一次入選U18中華隊，加上又有球探在看，心情上比較急躁一點，「今年熟悉狀況，知道如何調整，所以能夠維持住應該有的樣子。」

雖然作為投手，林佳緯也登板了3場，包含今天後援2局、4次三振、2支安打、無失分的表現，累計7局無失分，但他也透露，教練安排上自己是在球隊有需要、或是投手有狀況時，才會上場，「投球這部份準備上就比較順其自然。」