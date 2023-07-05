U18世界盃／進入24人名單 混血捕手林立恩帶功課返美

U18世界盃青棒賽中華隊24人培訓名單今天出爐，混血捕手林立恩順利入選，中間空檔他要先返美一段時間，總教練吳柏宏給的功課是「練習中文」，對他的攻守能力給予好評，只待加強與投手溝通。

林立恩的父親是加拿大籍前台灣大聯盟洋投文雄，母親則是台灣人，現就讀美國漢彌爾頓高中，懂得基本中文，在場上溝通沒有問題，只不過接下來若進入正式賽事，需要更多細節上的溝通，因此吳柏宏希望他趁這趟返美，與母親多練習中文。

林立恩表示，自己能夠很快摸透投手的風格」型態，目前是盡量以中文溝通為主，真不行再講英文，有不懂就多詢問隊友蕭齊、教練一些棒球術語的中文，但未來可能需要更多的溝通。

吳柏宏表示，林立恩目前攻守表現都不錯，只不過因對抗賽多在白隊，對藍隊投手沒那麼熟悉，默契上還需要磨合。

回來台灣打了9場對抗賽，林立恩認為中華隊整體投手實力堅強，打擊能力也都不俗，「看起來是沒有弱點的球隊。」對他個人來說也是經驗豐收的一趟旅程，「頻繁對決好的投手，讓我有更好的成長，在學校的時候投手有強的、有普通的，但這邊都是好的投手。」