U18世界盃／24人培訓名單出爐 「火球男」蕭齊連兩年落榜

U18世界盃青棒中華隊藍白對抗賽今天結束，24人培訓名單也隨後出爐，紅人隊林盛恩與中職預備軍林佳緯、王念好等人都入選，較意外的是，「火球男」蕭齊未入選。

今年U18世界盃棒球賽將於8月31日到9月10日在台北天母棒球場及台中洲際棒球場進行，中華隊今天遴選出24人名單，將在23日起於台南展開2周集訓，最後再選出20人名單。

在藍白對抗賽中有長打演出的林佳緯、柯敬賢、邱鑫、徐紹予、陳睦衡，都成功進入24人名單，名單中王念好被看好是中職選秀首輪大物，林盛恩則是已經與美職紅人隊簽約。

擁有150公里球速的陽念希、林鉑濬、張峻瑋也都進入名單，然而蕭齊因對抗賽中狀態不佳，並未入選，這也是他連續兩年入選U18藍白培訓隊，但未能進入後續名單。