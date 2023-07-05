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U18世界盃／中華藍白9戰打完 教頭吳柏宏評：長打近年最強
U18世界盃青棒賽中華培訓隊藍白對抗賽9場今天打完，24人名單等待出爐，總教練吳柏宏評估，本屆陣容長打能力應是近年最強，而投手雖然火球男不少，但重點仍在控球。
今年U18世界盃棒球賽將於8月31日到9月10日在台北天母棒球場及台中洲際棒球場進行，中華隊6月24日起在桃園舉行對抗賽，到今天一共打9場比賽，遴選出第二階段集訓的24人名單，最後再選出20人名單。
吳柏宏坦言，對抗賽初期球員彼此有競爭意識，打起來比較綁手綁腳，「最後幾場有不同球員替來，像是昨天林佳緯、柯敬賢、邱鑫都有長打，今天則是徐紹予、陳睦衡，目前看起來打擊比較不會有斷層。」
跟過去幾屆相比，吳柏宏認為今年球員有不少強打，幾乎每個位置都有，但像是游擊等位置在選材上，還是會以守備優先。
至於投手方面，受限於短期集訓無法讓球員密集出賽，吳柏宏觀察下來都還有進步空間，「但不用擔心，他們在母隊都是優異球員，後面也還有時間調整。」
其中陽念希、林鉑濬、張峻瑋、蕭齊都有150公里以上火球，吳柏宏認為，不少球員數據呈現上都不錯，但控球還是重點，「無謂的壞球、保送會增加負擔。」
U18中華隊下次集訓時間將是23日在台南舉行，預計進行2周調整，計畫與中職二軍進行8到10場交流賽，接下來移師北部與國外球隊或成棒隊繼續對戰調整，也提前適應天母球場。
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