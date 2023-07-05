中職選秀／傳曾奕翔獲美職報價 經紀團隊：絕不會變空氣

上周參加中職新人測試會並報名今年季中選秀會的鶯歌工商左投曾奕翔，昨天傳出得得美職球隊報價，可能會再度發生類似倪福德或宋家豪選到空氣的情況，對此中職和曾奕翔的經紀團隊都做出回應。

曾奕翔去年曾入選U18世界盃培訓隊，上周在測試會飆出146公里，平個人最快球速。據「自由時報」報導，有美聯中區球隊開出簽約金約20萬美元（約628萬台幣）網羅。對此，中職表示，只要選手在12日選秀會前撤回報名，就不會發生類似倪福德或宋家豪的事件。

曾奕翔的經紀團隊代表林泰立則指出，確實有美職球團口頭提出價碼但未正式開價，曾奕翔與經紀團隊已有共識，現階段仍以中職為目標，本周五（7日）前會做出正式決定，「我們能保證的是，一旦做出決定，曾奕翔絕不會在選秀會後變成空氣。」

倪福德2008年第1輪被兄弟象指名，最終決定加盟美職老虎隊，讓聯盟決定修改規則。 聯合報系資料照

宋家豪2015年第2輪被統一獅指名，後來選擇赴日發展。

中職選秀會曾發生3次類似事件，倪福德2008年第1輪被兄弟象指名，最終決定加盟美職老虎隊，宋家豪2015年第2輪被統一獅指名，後來選擇赴日發展，林瑞鈞2019年第7輪被中信兄弟指名，卻在10天後接受經紀公司安排前往美職釀酒人隊測試。

中職2019年11月修訂規章第91條「違反契約交涉權之球員」，被指名選手在契約權有效期間內，和任何國內外球團進行測試或洽談合約等違規行為，且未與指名球團完成球員契約時，隔年不能參加本聯盟新人球員選拔會議。如果被指名選手3個月後或同年12月31日前與任何國外球團簽訂球員契約，該選手自返國提出加入本聯盟申請日起，一年內不得參加本聯盟新人球員選拔會。