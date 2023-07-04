日職／宋家豪中繼飆149公里連4戰無失分 吳念庭獲保送

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、最快球速149公里，連4場出賽無失分、無關勝敗；埼玉西武獅隊野手吳念庭出賽僅靠著保送上壘、吞下2K。

日職樂天金鷲隊今天與歐力士猛牛隊交手，兩隊5局打完樂天隊7比9落後，樂天隊台灣投手宋家豪6局上接手登板中繼。

宋家豪依序讓打者敲出游擊方向平飛球、游擊方向滾地球、游擊方向滾地球出局，總計用10球投1局，沒被敲出安打、沒有四壞保送，無失分，球隊終場以7比9吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.53。

埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守一壘，吳念庭2局上吞下三振，4局上敲出一壘方向滾地球出局。

吳念庭7局上再吞下三振，9局上敲出一壘方向滾地球出局，延長賽11局上選到四壞保送上壘。吳念庭今天總計4打數沒有敲出安打，吞下2次三振，選到1次四壞保送，賽後打擊率2成12。

兩隊9局打完都沒有拿下分數，鏖戰至延長賽11局下，羅德隊藤原恭大率先敲出二壘打，接著靠四壞保送、故意四壞保送攻占滿壘，滿壘時選到再見保送擠回致勝分，以1比0拿下勝利。