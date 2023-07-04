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棒球／NCAA交流賽挨4轟 亞運培訓隊4連敗

中央社／ 台北4日電
亞運棒球培訓隊與美國NCAA交流賽4日第4戰，培訓隊僅靠著蔡岱霖（圖）二壘打送回1分，終場以1比17吞下4連敗。（中華民國棒球協會提供）
亞運棒球培訓隊與美國NCAA交流賽4日第4戰，培訓隊僅靠著蔡岱霖（圖）二壘打送回1分，終場以1比17吞下4連敗。（中華民國棒球協會提供）

亞運棒球培訓隊與美國NCAA交流賽今天第4戰，培訓隊投手群壓不住，團隊被敲出4發全壘打、卡佩柏單場雙響砲，培訓隊僅靠著蔡岱霖二壘打送回1分，終場以1比17吞下4連敗。

亞運棒球賽培訓隊赴美移地訓練，與美國NCAA（全美大學體育聯盟）交流賽今天第4戰，培訓隊派出鄭文豪先發，鄭文豪首局沒有失分，2局上接連被敲安打先失2分，再被威瑟霍爾特（JJ Wetherholt）敲出2分砲。

鄭文豪3局續投再有狀況，投出四壞保送、觸身球保送後再被敲出安打退場，許凱翔接手中繼，連飆2次三振，接著投出保送擠回1分，再三振化解危機。

許凱翔4局讓NCAA明星隊3上3下，5局1人出局後被卡佩柏（Kaelen Culpepper）敲出陽春砲，再因為失誤、觸身球保送、接連安打再掉2分，巴青少接手投球沒能止血，先投出保送，再被康敦（CharlieCondon）敲出滿貫砲。

巴青少6局續投1人出局後被敲出安打，2人出局後投出保送，再讓打者敲出游擊方向飛球出局，美國隊7局攻勢再起，靠著失誤、安打攻占得點圈，培訓隊再換投，鄭祐豪接手沒能止血，被敲二壘打失分。

培訓隊再度換投，侯羿輔接替後援，被卡佩柏敲出3分砲，接著再被敲出2支二壘打掉分。鄭文豪今天先發投2局被敲6支安打，投出2次三振、2次保送，失掉5分責失分、承擔敗投。

培訓隊前3局沒能拿下分數，4局下高育瑋率先敲出二壘打，2人出局後蔡岱霖再敲出二壘打送回1分，但比賽後半段沒能再添分數、培訓隊吞敗。

NCAA 棒球

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